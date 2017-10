Šonka vedení neudržel a v sérii Red Bull Air Race se stal vicemistrem světa

Akrobatický pilot Martin Šonka neudržel v seriálu Red Bull Air Race průběžné vedení a po čtvrté příčce ve finálovém závodě v Indianapolis se stal vicemistrem světa. Českého letce porazil v konečném pořadí o čtyři body Japonec Jošihide Muroja, který v zámořském závodě slavil čtvrtý triumf v sezoně. Celkové páté místo obsadil druhý český účastník série Petr Kopfstein. Indianapolis 22:34 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka | Foto: Daniel Grund | Zdroj: Red Bull Content Pool

Šampionát rozhodl úplně poslední let sezony, jehož aktérem byl právě Šonka. K prvenství mu stačilo obsadit druhé místo, ale český pilot nestačil vedle Muroji ani na zbývající účastníky Final Four Matthiase Dolderera z Německa a Juana Velardeho ze Španělska.

Šonka si ale v Indianapolis prožil horké chvilky už v úvodu závodu. V prvním vyřazovacím kole se totiž na základě výsledků kvalifikace utkal právě s Murojou a duel prohrál i kvůli třísekundové penalizaci za dotyk pylonu křídlem.

Dalším pěti soubojům prvního kola pak přihlížel s nadějí, že bude mít mezi poraženými letci nejlepší čas, což by znamenalo postup jako takzvaný lucky loser. To se také stalo. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Ale stalo se a byl jsem zpátky ve hře,“ řekl Šonka.

Chybu si hodně vyčítal. „Z kokpitu to vypadalo OK, ale nebylo. Byl silný vítr a postrčilo mě to. Překvapilo mě, že jsem trefil pylon. Byla to hloupá chyba,“ řekl.

Do Final Four pak naproti tomu postoupil hladce, protože tentokrát chyboval jeho soupeř Matt Hall, australský vicemistr světa z předchozích dvou let. Poslední let pak Šonkovi podle představ nevyšel, přesto zaznamenal životní výsledek.

Jeho i českým maximem v konečném pořadí šampionátu bylo dosud čtvrté místo z roku 2015. Letos v šesti z osmi závodů sezony postoupil do Final Four a slavil i premiérové vítězství v Abú Zabí. Triumf zopakoval ještě v Portu a přidal dvě třetí místa.

Konečné pořadí seriálu Red Bull Air Race v akrobatickém létání po osmi závodech:

1. Muroja (Jap.) 74 bodů, 2. Šonka (ČR) 70, 30. McLeod (Kan.), 4. Chambliss (USA) 53, 5. Kopfstein (ČR) 43, 6. Hall (Austr.) 40.