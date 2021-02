Přísnější opatření profesionální sport neohrozí. ‚Stačí antigenní testy,‘ upřesnil Blatný

Profesionální sportovní soutěže v Česku by příští týden měly pokračovat ve stejném režimu jako dosud. A to navzdory zpřísněným protikoronavirovým opatřením, která v zemi začnou platit od pondělí. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

