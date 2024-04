Koukám na video a zkoumám schopnosti soupeřů, říká o přechodu k disciplíně kajak krosu Přindiš

Olympiáda je pro vodní slalomáře velkým lákadlem. Platí to i pro Víta Přindiše, který příští týden oslaví 35. narozeniny. Zatím se na olympijské hry nikdy nekvalifikoval, přestože patří mezi nejlepší kajakáře planety. Jenže Jiří Prskavec je ještě lepší, a tak ve své hlavní kategorii bude Přindiš chybět i na letošních hrách v Paříži. Naději má už jen v nové olympijské disciplíně kajak kros, a tak tomu podřídil i svou přípravu. Praha 13:58 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Vít Přindiš | Zdroj: Profimedia

„Dal jsem si to do hlavy jako novou výzvu. Na sklonku kariéry chci skočit do něčeho jiného a znovu se učit. Myslel jsem, že mě to nebude bavit, ale ono je to úplně naopak,“ říká Přindiš.

Poslechněte si českého kajakáře Víta Přindiše, který hledá před olympijskými hrami novou výzvu

Český reprezentant není v kontaktním kajak krosu úplným začátečníkem. Je mistrem Evropy a ve Světových pohárech se čtyřikrát dostal na stupně vítězů, ale tréninku ve speciální plastové a poměrně těžké lodi moc nedával. Před rokem do ní v zimní přípravě nesednul vůbec, tentokrát i pětkrát týdně.

„Kajak kros je pro mě letos hlavní disciplínou. Rozhodně se tomu snažím víc dávat i směrem k olympijským hrám,“ přiznává Přindiš.

Takže když dostal od mistra světa z posledních tří let Brita Clarka nabídku zúčastnit se s ním a dalšími předními závodníky společného soustředění v Londýně, neváhal. „Kajak kros je disciplína, kde se bez kvalitních soupeřů nedá perfektně trénovat. Je to velký rozdíl oproti tréninku slalomu, kde může člověk trénovat sám a být nejlepší. V kajak krosu to tak nefunguje,“ pokračuje Přindišův kouč Jiří Prskavec starší.

Specifický závod

Nová olympijská disciplína totiž sice začíná kvalifikací jen proti stopkám. Pokračuje ale závody čtyř kajakářů, kteří musí projet několik o hodně širších branek než v klasickém vodním slalomu, udělat eskymácký obrat pod hladinou a přitom v rámci mezí smí svádět souboje tělo na tělo, loď na loď. Dva nejlepší vždy postupují do další jízdy. Vít Přindiš si v Londýně vyzkoušel různé taktické varianty a mnohé i odkoukal.

„Další taktickou věcí, kterou jsme řešili, je vyhledání soupeřů a jejich schopností. Bavíme se o tom, na koho případně jet, na koho naopak ne. Občas si pouštím závody z minulého roku, kdy koukám, jak řešili určitou situaci,“ vysvětluje.

Může se to hodit v kvalifikačním závodě, ve kterém ale budou ve hře jen tři olympijská místa pro muže a tři pro ženy. Pojede se v červnu v pražské Troji. „Snažím se dělat maximum. Myslím si, že mám docela vytuněnou loď. Pracovali jsme na technice, na průjezdech, ale co se stane při závodě, je ve hvězdách, což neovlivním,“ říká ke své naději na olympijské hry v Paříži v kontaktní disciplíně kajak kros.