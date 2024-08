Třebíčská plavkyně Andrea Klementová jako třináctá Češka v historii zdolala kanál La Manche

Andrea Klementová, třebíčská plavkyně a několikanásobná medailistka z letošního mistrovství světa i Evropy v zimním plavání, dosáhla dalšího obdivuhodného úspěchu. Dne 13. srpna přeplavala kanál La Manche, čímž se stala teprve třináctou ženou z České republiky, která tuto výzvu zvládla. Třebíč 13:41 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Klementová z Třebíče je teprve 13. Češkou, které se podařilo přeplavat kanál La Manche | Zdroj: Archiv Andrey Klementové

Andrea Klementová nejenže překonala vzdálenost mezi Britskými ostrovy a Francií, ale dokonce ji proudy zavedly až na 45 kilometrů dlouhou trať. „Je to velká výzva. Ty proudy člověka vždy stáhnou, nejvíce u Francie, takže člověk nikdy neplave jenom těch oficiálních 32 kilometrů,“ vysvětluje třebíčská plavkyně.

Sama zdůrazňuje, že fyzická kondice byla důležitá, ale klíčová byla především síla mysli. „Řekla bych, že 60 procent toho boje bylo v hlavě,“ dodává plavkyně.

Kromě fyzické přípravy musela Andrea Klementová čelit i organizačním výzvám. „Bylo mi jasné, že toho bude hodně, ale že to bude až tak náročné, jsem nečekala. Sehnat peníze, zařídit loď, komunikovat s lodivody… to vše trvalo od Vánoc až do poslední chvíle před přeplavbou,“ popisuje Andrea. Výzvou byla i finanční stránka. Celkově náklady na přeplavbu kanálu La Manche dosáhly téměř 300 tisíc korun.

Třebíčská plavkyně Andrea Klementová | Foto: Hela Dvořáková | Zdroj: Český rozhlas

Samotný start do temných vod kanálu byl pro Andreu také nezapomenutelný. „Skákala jsem do vody kolem druhé hodiny ráno. Všude byla úplná tma a já nic neviděla, ani s těmi svítícími brýlemi,“ vzpomíná s úsměvem. Přestože ji v průběhu plavby trápily bolesti ramen a náročné podmínky, nedala se zastavit.

„Plavala jsem přes 13 hodin, ale v závěru jsem už přemýšlela jen nad tím, že to dokončím,“ říká Andrea, která se i přes všechny nástrahy vody nevzdala a přeplavbu úspěšně zvládla.

Andrea Klementová je nyní plná radosti z dosaženého úspěchu, ale plánuje pokračovat v plavecké kariéře. „Co bude dál? To se uvidí. Nové výzvy přijdou samy,“ uzavírá odhodlaná plavkyně s úsměvem.