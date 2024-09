Do Brna se vrací mistrovství světa silničních motocyklů, Velká cena se pojede příští rok v červenci

Velká cena České republiky silničních motocyklů se v Brně pojede příští rok 18. až 20. července. Závod se do mistrovství světa vrátí po pěti letech. Předběžný kalendář ve čtvrtek zveřejnila Mezinárodní motocyklová federace, v Česku se uskuteční dvanáctý z dvaadvaceti závodů v seriálu.

Vedle návratu na Masarykův okruh je novinkou i zařazení Velké ceny Maďarska, která na pojede okruhu u jezera Balaton koncem srpna.

Šampionát začne nově na přelomu února a března v Thajsku a zakončí ho v polovině listopadu Velká cena Valencie. MS zavítá do 18 zemí, hned čtyřikrát se pojede ve Španělsku.

Návrat motocyklového MS do Brna byl oficiálně oznámen v srpnu. Naposledy se elitní světoví jezdci na Masarykově okruhu představili v roce 2020, poté závod se seriálu vypadl kvůli nedostatku financí na zaplacení takzvaného zalistovacího poplatku.

Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy, na což neměl tehdejší majitel okruhu prostředky.

The 2025 Provisional FIM MotoGP™ World Championship calendar is released!



🏍️ 22 Grands Prix

📍 18 countries

🌏 5 continents



Read more 👉 https://t.co/bpBCxl6sUs#FIM | #MotoGP | @motoGP | #FIMfamily pic.twitter.com/86ZOjRGKrr