Záleží mi na tom, aby mě fanoušci viděli, láká Krejčíková na pražský turnaj a souhru se Siniakovou

Barbora Krejčíková se jako čerstvá wimbledonská vítězka fanouškům na tenisovém turnaji WTA v Praze představí, ale nakonec né v singlu. Z něj se odhlásila kvůli náročnému programu a blížícím se olympijským hrám v Paříži. Právě na nich nastoupí také ve čtyřhře a opět s Kateřinou Siniakovou. Spolupráci po několikaměsíční pauze ale opráší už v areálu pražské Sparty. Praha 10:46 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Po triumfu ve Wimbledonu se tenistka Barbora Krejčíková fanouškům na podniku WTA v Praze představí jen v deblu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají před turnajem v Praze deblové parťačky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková

A poprvé od listopadu i kvůli olympijským hrám v Paříži po boku Kateřiny Siniaková, která ale na rozdíl od své parťačky nastoupí ve Stromovce i ve dvouhře.

Barboře Krejčíkové čerstvé wimbledonské šampionce ve dvouhře blahopřál s pugetem květin před prvním tréninkem v areálu tenisové Sparty Miroslav Malý - ředitel klubu i zdejšího turnaje WTA.

Na Prague Open měla původně hrát singl a i debl se Siniakovou, ale nakonec to vymyslela jinak.

„Rozhodla jsem se po poradě s týmem, že budu hrát jen čtyřhru s Katkou a dvouhru vynechám,“ říká osmadvacetiletá už dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krečíková a na jednom z mála stinných míst u antukového centrkurtu ve Stromovce také vysvětluje proč.

Jedním z důvodů je, že po náročném programu posledních týdnů chce šetřit síly před blížícími se olympijskými hrami v Paříži.

„Ano, také a zároveň i kvůli tomu, že přechod z trávy na antuku je složitý. Jsem ráda, že tady mohu být a záleží mi na tom, aby mě fanoušci viděli v akci,“ doplňuje Krejčíková.

Hraje pro diváky

Ukázala jsem, jak jsem odolná, těší Krejčíkovou. Při setkání s Navrátilovou jí gratulovaly i další hvězdy Číst článek

Celkem dvanáctinásobná grandslamová vítězka pokud počítáme i čtyřhru si totiž moc dobře uvědomuje, kolik lidí v Česku jí – nedávno - v cestě za slavnou trofejí v Londýně hnalo a teď se někteří z nich na ní chystají osobně zajít podívat v Praze.

„Uvidí mě tu, jsem připravená hrát. Za normálních okolností, kdyby byl turnaj v Česku, tak bych rozhodně nestartovala, spíš bych se chtěla dobře připravit na singla, abych potrénovala. Zároveň, abychom se s Kačkou připravily na čtyřhru a abychom tady i na olympiádě hrály dobře,“ přeje si wimbledonská šampionka ve dvouhře.

„Každá máme dost povinností, ale potkaly jsme se. Je to náročné, takže budeme rády, když se sejdeme před tím zápasem. Dá se to, známe se a jsem ráda, že si zase spolu zahrajeme,“ těší se už zase deblová parťačka Krejčíkové Kateřina Siniaková, která ve Wimbledonu ovládla čtyřhru, a v Paříži bude s vítězkou singlu z All England Clubu obhajovat olympijské zlato z Tokia.