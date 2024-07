Semifinále Wimbledonu je už teď obrovský úspěch, těší Krejčíkovou. Debl ji mrzí, ale víc udělat nemohla

Hodně náročný závěr Wimbledonu zažívá česká tenistka Barbora Krejčíková. Jen pár hodin po dvousetové výhře nad Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska, kterou si vybojovala první londýnské semifinále v ženské dvouhře, ještě musela nastoupit k hodně dlouhému deblovému zápasu, ve kterém neuspěla. Teď se snaží dělat vše proto, aby byla co nejlépe připravená na čtvrteční duel o postup do finále singlu, ve kterém se utká s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Rozhovor Londýn 9:14 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

Báro, jste v semifinále Wimbledonu. Jak to berete, když si vzpomenete na začátek, kdy jste tvrdila, že tohle je váš nejhorší grandslam?

Je to úžasný úspěch, jsem ráda, že se mi takto povedl odehrát ten zápas a porazila Jelenu. Vrátila jsem jí plno porážek, které jsem od ní schytala za posledních pár společných zápasů. Semifinále Wimbledonu zní úžasně.

Co jste pak všechno musela udělat, abyste byla připravená na další singlový zápas, protože jste šla do těžkého deblu, který trval tři hodiny?

Dostala jsem mezi zápasy jen hodinu dvacet. Byla jsem u fyzioterapeuta, snažila se najíst. Pak jsem šla na debla a hrozně mě mrzí, že to nevyšlo, protože jsem tam byla skoro tři hodiny a vítězství to nepřineslo. Dělala jsem maximum a bojovala do úplného konce a to je pro mě nejdůležitější, že vím, že jsem víc udělat nemohla.

Dáváte tady to i nad výsledek, protože jste tím ohrozila přípravu na singlový zápas?

Když už se do toho jednou zapíšu, ať je to debl, nebo mix, tak hraju až do konce. Vím, že je v mých silách odehrát obě soutěže. Asi to není úplně optimální si dát tři hodiny, když hraju singl, ale nebudu to řešit. Udělám teď dobrou regeneraci, budu věřit, že mám hodně energie a že jsem dobře připravená a budu se snažit udělat krůček dál.

Bude se vám dobře spát po takové fyzické námaze? (rozhovor vznikal v noci 10.7. pozn. red.) Říká se, že nejlepší regenerace je spánek

Doufám, že se dobře najím a vyspím. V závěrech turnajů jsem dlouhou dobu nebyla, ale chci si to pořádně užít. Semifinále Wimbledonu je už teď obrovský úspěch a těším se na to, že si zahraju na centrkurtu a budu hrát proti bývalé šampionce. Moc se na ten zápas těším, protože ona je jedna z nejlepších hráček, a zajímá mě, jak to bude vypadat.