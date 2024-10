Muchová postoupila do třetího semifinále v řadě, v Číně vyřadila Rusku Kalinskou. Krejčíková skrečovala

Muchová vyhrála s Kalinskou oba dosavadní vzájemné zápasy a bilanci si nepokazila ani v pátečním zápase, který byl dvakrát přerušen kvůli dešti a skončil až po půlnoci místního času. Do utkání ale lépe vstoupila světová dvanáctka z Ruska.

Úvodní set rodačka z Olomouce prohrála 2:6, ve druhém se soupeřce přestalo dařit na podání, mimo jiné nasbírala sedm dvojchyb a Muchová stejným skóre srovnala.

V rozhodující třetí sadě byl zápas za stavu 1:0 pro sedmou nasazenou Kalinskou kvůli dešti podruhé přerušen. Po pauze Muchová odvrátila dva brejkboly, sama soupeřce sebrala podání a duel po více než dvou a půl hodinách uzavřela na returnu dalším brejkem.

SEMIFINAL NUMBER 4️⃣@karomuchova7 is into her fourth semifinal of the year after defeating Kalinskaya 2-6, 6-2, 6-3!#NingboOpen pic.twitter.com/Q2E6OSD4eq