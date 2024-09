Macháč vzdal i druhé utkání na Davis Cupu. Češi prohrávají s Austrálií 0:2 a ztratili šanci na postup

Jakub Menšík nejprve podlehl Thanasimu Kokkinakisovi 2:6, 7:6, 3:6, Macháč poté vzdal duel s Alexeiem Popyrinem po prvním prohraném gamu kvůli zdravotním potížím. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila tak prohrává před závěrečnou čtyřhrou 0:2.

Třiadvacetiletý Macháč, který vzdal kvůli křečím také středeční duel se Španělem Carlosem Alcarazem, opět doplatil na zdravotní problémy. Reprezentační tým nemohl počítat s Jiřím Lehečkou, kterého trápí viróza.

Duel s Austrálií uzavře čtyřhra. Do ní Navrátil nahlásil Menšíka a Adama Pavláska, kteří by měli čelit Maxi Purcellovi a Jordanu Thompsonovi. Složení se ale ještě může měnit.

Mission accomplished 🫡@TKokkinakis gives Australia a 1-0 lead as he defeats Mensik in three sets in Valencia #DavisCup | @TennisAustralia pic.twitter.com/GPzIIeZHt1