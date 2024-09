Dostal jsem křeč do celého těla a už nešlo nic, lituje Macháč skrečovaného zápasu proti Alcarazovi

Čeští tenisté prohráli úvodní duel finálové skupiny Davisova poháru. Ve Valencii podlehli Španělům 0:3 na zápasy. Nejblíž vítěznému bodu byli v závěrečném deblu Adam Pavlásek a Jakub Menšík, kteří prohráli až v tiebreaku rozhodujícího setu. Ani sadu před tím nezískal Jiří Lehečka a o senzační výsledek se marně pokoušel Tomáš Macháč. Toho v nadějném souboji s největší hvězdou soupeře Carlosem Alcarazem zradilo vlastní tělo. Valencie (Španělsko) 7:52 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč skončil v křečích | Zdroj: Reuters

V souboji s jedním z nejlepších tenistů světa vyhrál první set, ale v tom druhém ho přepadly nesnesitelné křeče. Tomáš Macháč nedokončil zápas proti hvězdnému Carlosi Alcarazovi a také proto český tým prohrál svůj úvodní duel finálové skupiny proti Španělům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali čeští tenisté po zápasech se Španělskem v Davis Cupu

Carlose Alcaraze těšilo, že v tu chvíli získal druhý bod pro Španělsko, ke třetímu ještě později přispěl v deblu. Radoval se z toho, že se může na rozdíl od loňska předvést fanouškům ve své zemi při týmové soutěži.

Ale zároveň litoval soupeře, který se skoro celý druhý set sotva držel na nohou. Ostatně, sám něco takového zažil loni na Roland Garros, když ztratil dobře rozehrané utkání proti Srbovi Novaku Djokovićovi.

Tomáš Macháč vyhrál v tiebreaku první set, ale po několika intenzivních výměnách ve druhé sadě, kdy končíval i na zemi, už se tělo ozvalo.

„Po fyzické stránce byl ten první set hrozně náročný. Máte diváky proti sobě, atmosféra byla neskutečná, hrajete proti třetímu na světě a jedné z největších ikon. To, že je tam napětí je jasné. Dorazila mě ta neskutečná výměna ve čtvrtém gemu na svém servisu a od té doby jsem se z toho snažil dostat, ale bylo to horší. V závěru jsem dostal křeč do celého těla a už nešlo vůbec nic,“ popisoval Tomáš Macháč marný boj se svým tělem.

Fanoušci ho povzbuzovali

Publikum už v té době neměl proti sobě, naopak, fanoušci bouřlivým potleskem zkoušeli opakovaně doplňovat sílu českému tenistovi, ale křeče byli nesnesitelné.

Utkání v úvodu rozhodující sady vzdal, a po zápase ho členové týmu doslova donesli k lékařům.

„Křeče jsem z důležitých zápasů už měl, ale bylo to spíš nervozitou a s tím už jsem se naučil pracovat. Tentokrát to fakt musím svést na tu virózu, protože jsem vše udělala správně,“ připomněl Tomáš Macháč, že měl už v minulosti podobné potíže. Tentokrát ale viděl příčiny spíš v nedávné viróze, kterou chytil při návratu z úspěšného US Open.

„Davis Cup miluji, reprezentovat miluji, takže jsem věděl, že se naladím, ale bohužel tělo řeklo, že ne,“ vyprávěl Tomáš Macháč po utkání se Španělskem, kterému český tým podlehl 0:3 na zápasy a zkomplikoval si šance na postup z finálové skupiny.

Ve čtvrtek čeká svěřence kapitána Jaroslava Navrátila duel proti Austrálii a v sobotu se střetnou s Francií. Do závěrečného play-off projdou jen dva nejlepší celky.