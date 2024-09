Menšík vybojoval v závěrečném utkání Davis Cupu první vítězství, český tým vede nad Francií 1:0

Druhý bod, který by rozhodl o konečném třetím místě ve skupině B, může vybojovat Jiří Lehečka, jenž bude po viróze čelit světové pětadvacítce Arthuru Filsovi.

Poté přijde na řadu závěrečná čtyřhra. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nahlásil Menšíka a Adama Pavláska, Francouzi by měli hrát s dvojicí Pierre-Hugues Herbert, Édouard Roger-Vasselin. Složení se ale může změnit.

Češi prohráli i vinou zdravotních potíží se Španělskem i Austrálií 0:3 a nemohou již stejně jako Francouzi ze základní skupiny postoupit. Nezopakují tak loňskou účast ve čtvrtfinále.

Proti sobotnímu soupeři se museli obejít bez jedničky Tomáše Macháče, který oba předchozí duely se Španělem Carlosem Alcarazem a Australanem Alexeiem Popyrinem kvůli zdravotním potížím vzdal.

Prostějovský rodák Menšík prohrál první set za půl hodiny. Od té chvíle už ale nepřišel ani jednou o servis a duel otočil. Druhý set získal díky brejku ve čtvrté hře. Ve třetí sadě odvrátil za stavu 4:5 při servisu dva mečboly, vyhrál zbývající tři gamy a utkání zakončil esem.

IT'S A WIN FOR JAKUB MENSIK AND CZECH REPUBLIC 🇨🇿



Mensik completes the comeback after loosing the first set to beat Arthur Rinderkneck of France to put Czechia 1-0 up in this tie! 👏🏻#DavisCup pic.twitter.com/Eru2Oi5cSy