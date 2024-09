Když jsou dva hráči zranění, je to těžké pro celý tým, hodnotí zklamání kapitán českých tenistů Navrátil

Čeští tenisté zažívají velké zklamání v Davisově poháru. Po loňském postupu do čtvrtfinále si mohli věřit, jenže už před závěrečným zápasem skupiny proti Francii vědí, že nemají šanci projít do závěrečného play-off. Tým kapitána Jaroslava Navrátila ve Valencii má za sebou dvě jasné porážky 0:3 od Španělska i Austrálie. Valencie (Španělsko) 16:54 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Navrátil | Zdroj: Reuters

Českým tenistům se vůbec nevydařila finálová skupina Davisova poháru a v týmu, který rozložily nemoci a zranění, se jen těžko hledají nějaká pozitiva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal kapitán českého týmu o zranění tenistů během Davis Cupu

„Pozitivní věc pro mě je, že tohle přináší dobré věci Kubovi Menšíkovi, protože pro něho jsou to obrovské zkušenosti. Jsem velice rád, že může Kuba hrát singla i debla,“ říká Jaroslav Navrátil, že snad jen na starty a další daviscupové zkušenosti devatenáctiletého Jakuba Menšíka se dá dívat optimisticky. I když jsou s nimi spojené jen samé porážky.

Nejmladší člen sestavy odehrál dva velmi těžké deblové duely s hvězdnými páry a mezitím i vyrovnaný singlový zápas s Australanem Thanasisem Kokkinakisem. A i tato praxe se mu může v budoucnu hodit.

„Nastoupit a hrát maximum poté, co nebyli schopni nastoupit ani Jirka, ani Tomáš, tak to z mentálního hlediska nebylo nic ideálního. Jakmile jsem stoupl na kurt, přečkal na začátku první krizi, tak jsem se od těch myšlenek dokázal hned oprostit,“ popisoval Jakub Menšík, který jako jediný zdravý singlista v týmu odehrál tři daviscupové duely během necelých 24 hodin, a po pátečním volnu si s velkou pravděpodobností zahraje dva další během jednoho půldne.

1:43 ‚Hrozila nám i diskvalifikace.‘ České tenisty trápí zranění, jediným zdravým singlistou zůstal Menšík Číst článek

Sice si teď ve Valencii pokazil do té doby ryze vítěznou bilanci v týmové soutěži, ale v devatenácti letech stále hlavně sbírá zkušenosti. A může i zjistit, jak bude na takovou zátěž jeho tělo reagovat.

„Náročné to bylo, ale máme tu okolo sebe skvělý tým, pro regeneraci jsem udělal maximum,“ popsal Menšík.

Jeden za všechny

Český tým měl teď ve Valencii jen jednoho zdravého singlistu Jakuba Menšíka, mít na marodce na jedné akci současně hned dva žebříčkově nejlepší tenisty, to se běžně nestává.

Přesto i z toho se musí daviscupový výběr poučit, protože cíle zůstávají stejné i pro další roky. Po delší době je tady velmi slibná generace hráčů s velkou perspektivou, kteří se zatím stále zlepšují v individuálních kariérách.

A mají za sen Davisův pohár vyhrát. To by se teď nemělo měnit navzdory nepříjemnému zážitku.

„Loni jsme sem přijeli a vyhráli všechno 3:0, nikdo to nečekal. Letos jsme jako tým očekávání měli, ale když jsou dva hráči zranění, tak je to těžké pro celý tým. Když se to takto sejde, neuděláme nikdo nic, ani já jako kapitán,“ popisoval současnou generaci kapitán Jaroslav Navrátil, který také v bouřlivých debatách těchto dní tenistům připomněl, že jejich kariéry ještě budou dlouhé.

Za nepovedeným rokem 2024 v týmové soutěži by proto měli udělat tlustou čáru s tím, že jejich šance ještě určitě v budoucnu přijdou.