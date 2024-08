Chvílemi ani nevím, jak jsem některé balony vyhrál, usmíval se Lehečka po postupu do 3. kola US Open

Jiří Lehečka slaví na tenisovém US Open premiérový postup do třetího kola v singlu. Domácího Američana Mitchella Kruegra zdolal po více než čtyřech hodinách 7:5 v rozhodující páté sadě. „Hernímu rytmu to moc nepomohlo,“ komentoval Lehečka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport vysoké teploty během zápasu. New York 12:17 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka | Zdroj: Reuters

Jirko, 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5, a přesto tady sedíte jako vítěz. Jak to okomentovat?

Komentuji to pozitivně, protože jsem vyhrál. První dva sety ale rozhodně pozitivně komentovat nebudu, ale to k tenisu patří. Tímto jsou pětisetové bitvy výjimečné, že se ztratí jeden set, který se nepovede, a nic to nemusí znamenat.

Ve třetím setu jsem na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu a trochu se snažil změnit po herní stránce. On mi lehce pomohl vrátit se zpět do zápasu, ale hrál nepříjemně, solidně, že jsem to musel vybojovat. To se pak stalo v posledních setech.

Byl nějaký moment, kdy jste si říkal, že by to mohlo přijít? Nebo jste něco změnil vy?

Trochu jsem přestal hodnotit, jak hraje, protože mě to spíš svazovalo. Ten kluk je 180. na světě a předvádět to, co předváděl v prvním setu, v koncovce, tak bych asi zkolaboval dřív. Začal jsem se soustředit víc na sebe, na to, co můžu já zlepšit, a dospěl jsem k závěru, že se musím opírat více o svůj servis, víc tlačit na síť a to se mi dařilo.

Chvílemi ani nevím, jak jsem některé balony vyhrál, ale to platilo asi i z jeho strany. Čtvrtý, pátý set, to už byla bitva i s počasím, to bylo náročné, a jsem rád, že jsem to vyhrál.

Bylo přes 30 stupňů a Krueger, hraje dlouhodobě ve Státech, na to asi bude trochu zvyklejší. Hrálo to roli?

Hrálo to roli určitě. Mě víc unavovalo, jak se podmínky měnily. Zpočátku bylo dusno, trochu pod mrakem, pak vysvitlo sluníčko, pak zase pod mrakem, začalo lehce foukat. Hernímu rytmu to moc nepomohlo.

Pátý set bylo bezvětří a jen pražilo slunce. Bylo to náročné. On tady hraje celý rok, dá se říct, že je na to zvyklý, takže to pro něj byla výhoda. Odehrál tady už čtyři zápasy, protože hrál kvalifikaci. O to cennější pro mě ta výhra je a jsem za ni strašně rád.

Nasázel jste 29 es, ale také 13 dvojchyb. Jak to vyhodnotit?

Pořád jsem v plusu, takže dobrý. Ale budeme na tom muset zapracovat. I když jsme hráli pět setů, tak 13 dvojchyb je na mě celkem vysoké číslo. Nejsem s tím spokojený, ale to k tomu paří. Párkrát pro mě bylo těžší udržet koncentraci, pak se začali i diváci více angažovat, ale to k tomu patří.

Chyb jsem udělal strašně moc, ale měl jsem i světlejší momenty. Servis mě ale podržel, když jsem potřeboval, a proto to na tréninku servíruji, abych si tím udržel gemy. Budeme se snažit zapracovat na tom, aby těch dvojchyb nebylo tolik.