Jsem rád, že můžu hrát bez bolesti v plné síle. Přál bych si oslavit narozeniny v New Yorku, říká Menšík

Je nejmladším tenistou v první světové stovce. Jakubu Menšíkovi bude teprve devatenáct let a na US open teď vybojoval jednu z největších výher kariéry, když vyřadil v prvním kole nasazenou devatenáctku Félixe Augera-Aliassima z Kanady. Své blížící se narozeniny by rád oslavil v New Yorku. Od zpravodaje z místa New York 10:54 28. srpna 2024

Jakub Menšík postoupil na US Open do druhého kola, když vyřadil nasazenou devatenáctku Félixe Augera-Aliassima z Kanady 3:0 na sety. Osmnáctiletý český reprezentant předvedl v New Yorku koncentrovaný výkon a soupeři nenabídl žádnou možnost vrátit se do zápasu.

„Snažil jsem se být klidný celou dobu, neukazovat emoce a soustředit se na každý míček. Protože jsem věděl, že i když vedu 2:0 na sety, je to pořád daleko,“ těšilo Menšíka, že oproti letošnímu Wimbledonu dvousetový náskok udržel a v nejkratší možné době dotáhl zápas s nasazeným Augerem-Aliasimem k vítězství.

Kromě výsledku měl i radost z toho, že ho momentálně netrápí žádné zranění. „Zdolal jsem to až uprostřed travnaté sezony. Jsem rád, že můžu hrát bez bolesti, že nemusím mít tejpy, není vidět, že mi něco je. Můžu hrát v plné síle, to je v celé kariéře nejdůležitější,“ vyprávěl v areálu Flushing Meadows Menšík, který je nejmladším členem elitní světové stovky.

Still only 18 years old



Teenage talent Jakub Mensik convincingly beats 19th seed Felix Auger-Aliassime 6-2 6-4 6-2 at the #USOpen pic.twitter.com/F2RATBXreu — Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2024

Oslava narozenin na US Open

Za pár dní mu bude devatenáct let a narozeniny by rád znovu oslavil ještě v New Yorku. Znamenalo by to, že by minimálně vyrovnal, ale spíše překonal, loňskou účast ve třetím kole.

„Když jsem tady slavil narozeniny loni, říkal jsem si, že už nechci slavit narozeniny nikde jinde než v New Yorku během dalších patnácti let. Budu potřebovat vyhrát pár kol, ale bylo by to pěkné a myslím, že to není nereálné,“ řekl Menšík. Postup do druhého kola US Open slaví kromě něj také Tomáš Macháč, Karolíny Muchová s Plíškovou a Marie Bouzková.

Mensik: “My tennis inspiration is Novak Djokovic. Because of him, I started to play tennis. He is my biggest idol. I wouldn’t be here without him.” ❤️pic.twitter.com/A1O6wSnQZy — Danny (@DjokovicFan_) August 27, 2024