Plíšková otočila semifinálový duel v Nottinghamu a zahraje si o druhý titul v letošní sezoně

Tenistka Karolína Plíšková postoupila v Nottinghamu do finále a zahraje si na tamní trávě o druhý titul v sezoně. Vítězka turnaje z roku 2016 otočila semifinále s Francouzkou Diane Parryovou a vyhrála 6:7, 6:1, 6:4. V boji o trofej narazí na vítězku britského souboje Emma Raducanuová - Katie Boulterová. Finále by se mělo uskutečnit ještě v neděli.

Bývalá světová jednička a finalistka Wimbledonu z roku 2021 Plíšková usiluje na okruhu WTA o 18. titul. Letos již v únoru ovládla turnaj v Kluži. V utkání s 64. hráčkou světa Parryovou nemusela litovat ani deseti dvojchyb. Soupeřce nepomohlo 11 es.

Dvaatřicetiletá Plíšková se měla s Parryovou utkat už v sobotu. Kvůli nepříznivému počasí byl ale duel přesunut na neděli.

Čtvrtfinálová přemožitelka turnajové jedničky Ons Jabeurové Plíšková se v úvodu opírala o bezchybný servis. V deváté hře získala brejk a mohla sadu dopodávat.

Parryová ji ale k setbolu nepustila, srovnala a rozhodlo se ve zkrácené hře. V ní Plíšková nevyužila po vyrovnaném průběhu dva setboly a Francouzka zvítězila 11:9.

Ztracený set Plíškovou nerozhodil a druhá sada se nesla v její režii. Díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0, soupeřce vzala poté servis ještě jednou a vývoj srovnala.

Rozhodující sadu zahájila lépe Parryová, která po brejku vedla 2:0. Plíšková ale hned zareagovala a srovnala. Důležitý moment přišel v sedmé hře, kdy česká tenistka prolomila soupeřčino podání ještě jednou. Při vlastním servisu za stavu 5:4 odvrátila brejkbol a proměnila první mečbol.

