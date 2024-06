Chci si to hlavně užívat, plánuje Vondroušová před Wimbledonem. S vystoupením v Paříži byla spokojená

Tenistka Markéta Vondroušová má za sebou vydařené Roland Garros. Hladká porážka ve čtvrtfinále od světové jedničky Polky Igy Światekové ji sice mrzí, ale jinak je nejlepší česká singlistka současnosti se svým vystoupením v Paříži celkem spokojená. I protože díky výsledkům získala víc klidu do přípravy na další grandslam. Paříž 11:23 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: ČTK

To, že může Markétě Vondroušové obhajoba wimbledonského titulu přinést i jistou míru stresu, by ji mohlo snadnou napadnout už teď v Paříži.

Vždyť první otázky zahraničních reportérů bezprostředně po vyřazení na Roland Garros mířily právě na travnatý grandslam. Ale česká tenistka věří, že tlak ustojí.

„Myslím, že tam tlak ještě bude znát. Je to taky o tom, jak se budu cítit na turnajích před tím. Ta tráva je docela zrádná,“ vypráví Markéta Vondroušová.

S obhajobou wimbledonského titulu jsou spojeny i dlouholeté tradice. Tisková konference ve velkém sále i pevný začátek úvodního zápasu.

„Mohu si zahrát na centru, to je dobrý, to mají jen vítězové a loni jsme se tomu smáli, že se nás to týkat asi nikdy nebude. Teď ale ano, tak je to fajn. Máme stejný barák jako loni, tak si to připomeneme a chci si to hlavně užívat, protože se mi to povedlo už a tohle je taková odměna,“ věří Markéra Vondroušová, která chce vzít obhajobu londýnského titulu v klidu, byť je s tím spojená i hrozící ztráta dvou tisíc bodů v žebříčku při nezdaru v úvodním kole.

„Už se to blíží. Budu ještě hrát v Berlíně, možná ještě jeden turnaj před tím. Minulý rok jsem do toho šla bez nervů, teď je to trochu jiné. Budu tam brát rodinu, tak se na to těším,“ říká Markéta Vondroušová po čtvrtfinálové porážce v areálu Rolanda Garrose, do kterého se letos ještě jednou vrátí na konci července na olympijský tenisový turnaj.

„Jsem ráda, že jsem si zahrála na centru, na velkých kurtech a těším se. Z trávy to zase bude změna, bude to docela fofr. Hrozně ráda reprezentuji a těším se na olympiádu moc. Uvidíme, kdo se dostal, a kdo ne, tak uvidíme, co Kája Muchová. Nevím, jestli bude Jirka v pořádku. Všechny tři ale asi hrát nechci, protože je to náročné se singlem a deblem,“ přiznává Markéta Vondroušová, že její vytížení a případnou účast v mixu nebo v ženském deblu zřejmě ovlivní stav momentálně zraněného Jiřího Lehečky či Karolíny Muchové, která se po operaci zápěstí a dlouhé pauze připravuje na návrat.