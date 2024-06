Ona je úplně odskočená, smekla Vondroušová před tenisovým uměním čtvrtfinálové soupeřky Šwiatekové

Jen krátce po nástupu, už při úvodních výměnách, Markéta Vondroušová zjistila, na jakou Igu Šwiatekovou tentokrát narazila. A i kdyby vyhrála hodně dlouhý game za stavu 0:3 v prvním setu, její pocity by se prý o moc nezměnily.

„Byla tam naděje tak na jeden game v tom setu, jinak by se nic nezměnilo. Ona je úplně odskočená na antuce. Fakt je to strašně těžké vůbec vyhrát nějaký míč,“ přiznává Markéta Vondroušová, že bylo psychicky náročné často jen sbírat míčky po přesných ranách soupeřky, zvlášť když sama cítila, že nehrála vůbec špatně.

„Ten pocit je děsivý, protože tam člověk stojí, hraje dobrý turnaj, cítí se dobře, ale najednou je tam ona, která vrací všechno strašně rychle, do toho ještě servíruje a vymetá každý roh,“ komentovala Vondroušová. Těšilo ji ale, že alespoň vyrovnanější začátek druhé sady, kde měla i brejkovou šanci, jí trochu radosti přinesl.

„Člověk si řekl, že alespoň odejde s trochu lepším pocitem,“ ulevila si Markéta Vondroušová, která se teď snaží oddělit poslední hořkou zkušenost od předchozího vystoupení v Paříži.

„Fakt si nemyslím, že by to ode mě bylo nějak strašné, spíš ona si většinu uhrála. Člověk zahraje dobré míče, ale pak se mu to vrací pořád zpátky. Pořád pak upadáte do stavu, že jste z toho vyřízený. Turnaj byl pro mě skvělý, jsem hrozně ráda za ty dva týdny a myslím, že mi to obecně pomůže,“ říká Markéta Vondroušová, která teď se získanými body za čtvrtfinále může vyrážet klidnější do Wimbledonu, kde ji za necelý měsíc čeká obhajoba loňského titulu.

Iga had no time to lose today against Vondrousova #RolandGarros pic.twitter.com/LSwUtJYZ1j — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024