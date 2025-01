Vondroušová v osmifinále v Adelaide vyhrála první set, po příchodu fyzioterapeutky pak duel skrečovala

Pro pětadvacetiletou Vondroušovou byl turnaj v Adelaide první soutěží od loňského Wimbledonu, kde vypadla při obhajobě titulu v úvodním kole.

V srpnu se podrobila operaci ramene. V Adelaide porazila v 1. kole Rusku Anastasii Pavljučenkovovou 6:4, 6:7, 6:2, dnešní duel se Šnajderovou vzdala po hodině a 15 minutách hry.

Bývalá světová šestka Vondroušová zahájila duel proti Šnajderové dobře a díky třem brejkům vedla 5:1. V osmém gamu sice neproměnila na servisu osm setbolů a Šnajderová snížila, za stavu 5:4 už ale Češka dotáhla set do konce.

V úvodu druhé sady získala Vondroušová další brejk, vzápětí ale o servis přišla. Vyžádala si příchod fyzioterapeutky a během přestávky neskrývala slzy. Po krátké pauze z utkání odstoupila.

Wishing Marketa Vondrousova a speedy recovery after her retirement against Shnaider 🙏



Final score: 4-6, 1-1, RET. pic.twitter.com/hptztvOouQ