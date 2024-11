Vítězství jsem si uhrála především dobrým servisem, pochvaluje si Krejčíková po triumfu nad Pegulaovou

Tenistka Barbora Krejčíková vybojovala první kariérní výhru na Turnaji mistryň v soutěži singlistek. Po třísetové porážce s Polkou Igou Światekovou v Rijádu porazila Američanku Jessicu Pegulaovou dvakrát 6:3. V závěrečném duelu skupiny proti další americké hráčce Coco Gauffové bude ve čtvrtek bojovat o postup do semifinále. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká hráčka prozradila, s jakým nastavením do duelu nastoupila po úvodní prohře. Rijád 19:07 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková s vítězným gestem při zápase na Turnaji mistryň proti Jessice Pegulaové | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Báro, gratuluji k první výhře ve dvouhře na Turnaji mistryň. Co vás k ní dovedlo?

Děkuji. Zápas byl ohromně těžký. Je úžasné, že tady můžu být a měřit se s nejlepšími hráčkami na světě. K vítězství mě dovedl asi servis. Přišlo mi, že jsem servírovala stejně dobře jako v minulém zápase, ale tentokrát jsem si s ním ještě víc pomohla.

Zaznamenala jste jedenáct es. Pamatujete si, že byste někdy něčeho takového dosáhla za dva sety?

Za poslední dobu moc ne, protože se mi extra nedařilo.

Proti Pegulaové ale byl servis velkým pomocníkem, že?

Určitě je to velká pomoc, když servisy uhrávám lehčím stylem. Třeba při servisech soupeřky se víc hrálo a častěji jsme se o to tahaly. Po mentální stránce to byla velká vzpruha.

Jak složité bylo hodit za hlavu první zápas, který jste na Turnaji mistryň prohrála?

Moc jsem nad tím nepřemýšlela. Zápas se mi nevydařil, prohrála jsem, ale zároveň mi přišlo, že jsem předvedla dobrý výkon. Po prohře jsem si řekla, že výkon byl kvalitní a že mě čeká posledních pár zápasů sezony a že do nich dám všechno a nebudu se tím nějak trápit.

Na zápas jste navlékla tmavý rukáv, podobně jako na Wimbledonu. To je nějaká známka pověrčivosti?

Pověrčivost to není. Spíše prevence a hlavně se mi s tím hraje dobře. Pomáhá mi to k regeneraci. Chtěla jsem si ho vzít už v minulém zápase, ale nemohla jsem ho najít v batohu.

Hraje se vám s dlouhým rukávem dobře? Hodně tenistů říká, že si na něj těžko zvyká.

Mně to nevadí. Naopak, komprese mi dělá příjemně.

V roce 2021 jste v Paříži zažila s Coco Gauffovou jeden z velkých zápasů, který vám otevřel cestu k titulu. Jak na tehdejší duel vzpomínáte?

Úplně na něj nevzpomínám. Mám jen nějaké střípky z různých videí, kde bylo vidět, že jsem pořád prohrávala a dotahovala. Nakonec jsem nějak urvala set a v druhém už jsem vedla 5:0 ani nevím jak. Ubojovala jsem to a když si tedy teď vzpomenu, tak určitě ráda. Díky tomu zápasu jsem se dostala do závěrečných kol.

Jak se na čtvrteční soupeřku těšíte nyní?

Moc.

Cool as you like @BKrejcikova takes the opening set 6-3 in 33 minutes against Pegula!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/jyHtFEng3U — wta (@WTA) November 5, 2024