Nejsem úplně fit, ale dělám, co můžu, přiznává Krejčíková před druhým zápasem na Turnaji mistryň

Tenistka Barbora Krejčíková nastoupí ke svému druhému zápasu na Turnaji mistryň v Rijádu. Aby nemusela spoléhat na další okolnosti a mohla boj o postup do semifinále dál sama ovlivňovat, potřebuje v úterý odpoledne porazit Američanku Jessicu Pegulaovou. Rijád 11:55 5. listopadu 2024

Bude to v úterý po půl druhé odpoledne pátý nástup Barbory Krejčíkové k singlovému zápasu na Turnajích mistryň. Na akci pro osm nejlepších hráček a deblových párů sezony jezdí pravidelně od roku 2018, ale teprve podruhé bojuje v ženské dvouhře. A zatím neúspěšně.

„Konečně bych chtěla vyhrát alespoň jeden zápas na takovém turnaji. Bohužel se mi to totiž zatím nepovedlo,“ naráží Barbora Krejčíková na své dosavadní singlové působení na Turnajích mistryň.

Na konci skvělého roku 2021 ve skupině v mexické Guadalajaře podlehla Kontaveitové z Estonska, Španělce Muguruzové a přes slibný náskok i krajance Karolíně Plíškové. Vlastně dost podobně jako teď po třech letech v Rijádu, kdy ztratila nadějné vedení s Polkou Światekovou. „Byla jsem blízko, ale zase to nevyšlo,“ říkala po zatím poslední porážce Barbora Krejčíková.

Poslední akce sezony

Turnaj mistryň je její poslední akcí v sezoně, kterou v rozhovoru pro Radiožurnál Sport označila za nejlepší kvůli titulu ve Wimbledonu, ale zároveň za nejhorší kvůli ohromné nevyrovnanosti, kterou zapříčinily i vleklé zdravotní potíže, hlavně v úvodní polovině roku. Ale ideální to není zřejmě ani teď na konci.

„Byla bych radši, kdybych byla víc fit. Nejsem na tom tak dobře, abych mohla soupeřit s nejlepšími. Dělám, co můžu,“ přiznává česká tenistka.

I tak je ale Barbora Krejčíková odhodlaná vybojovat na pátý pokus singlovou výhru na Turnaji mistryň. Příjemným bonusem by bylo to, že právě úterní vítězství by Barboru Krejčíkovou reálně udrželo ve hře o postup ze skupiny.

V opačném případě, pokud odpoledne prohraje s Pegulaovou a další Američanka Gauffová pak porazí Polku Światekovou, česká singlistka ztratí už po druhém ze tří utkání ve skupině naděje na postup do semifinále.