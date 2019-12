Třetí etapu Tour de Ski ovládla trojice Rusů v čele s Usťugovem, Knop dojel 32.

Běžec na lyžích Petr Knop dojel jako nejlepší z Čechů na 32. místě v třetí etapě Tour de Ski. Závod na 15 kilometrů volnou techniku v italském Toblachu ovládli Rusové - zvítězil Sergej Usťugov, který se zároveň dostal do průběžného vedení v Tour, druhý byl Ivan Jakimuškin a třetí Alexandr Bolšunov. Toblach (Itálie) 15:06 31. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Jakimuškin, Sergej Usťugov a Alexandr Bolšunov - ruské trio, které ovládlo závod na 15 kilometrů volnou technikou. | Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN | Zdroj: Reuters

Knop bojoval o své druhé individuální umístění v bodované třicítce a ještě dva kilometry před cílem ji uzavíral. Ale nakonec mu o dvě místa a 3,3 sekundy unikla. Na vítězného Usťugova ztratil skoro minutu a tři čtvrtě. Adam Fellner obsadil 47. místo a závod nevyšel Michalu Novákovi, který byl ještě o dvě místa horší.

Usťugov vyhrál v tomto ročníku Tour de Ski už podruhé, radoval se i v úvodním běhu v Lenzerheide. V Toblachu porazil o 22,6 sekundy překvapení dne Jakimuškina. V čele průběžného pořadí sedmidílného seriálu Usťugov vystřídal Nora Johannese Hösflota Klaeba, kterému se nevedlo a byl až sedmnáctý.

Usťugov vede Tour de Ski o 27 sekund před Bolšunovem. Klaebo ztrácí na třetím místě další deset. Knop je na 37. místě s odstupem 3:14 minuty.

Ženy vyrazí na desetikilometrovou trať volnou technikou v 15.00 a na startu už nebude Kateřina Razýmová, která kvůli zdravotním problémům z Tour de Ski odstoupila.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie):

Muži - 15 km volně:

1. Usťugov 31:02,5, 2. Jakimuškin -22,6, 3. Bolšunov (všichni Rus.) -29,0, 4. Halfvarsson (Švéd.) -29,6, 5. Holund (Nor.) -34,6, 6. Malcev -35,2, 7. Melničenko (oba Rus.) -37,0, 8. Röthe (Nor.) -39,4, 9. Bögl (Něm.) -42,6, 10. Spicov (Rus.) -43,1, ...32. Knop -1:42,1, 47. Fellner -2:13,7, 49. Novák (všichni ČR) -2:19,1.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 závodů): 1. Usťugov 1:06:43, 2. Bolšunov -27, 3. Klaebo (Nor.) -37, 4. Holund -1:20, 5. Malcev -1:22, 6. Melničenko -1:25, ...37. Knop -3:14, 40. Novák -3:21, 59. Fellner -4:45.

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 40 závodů): 1. Klaebo 630 b., 2. Bolšunov 502, 3. Iversen (Nor.) 495, 4. Niskanen (Fin.) 388, 5. Usťugov 350, 6. Holund 345, ...48. Novák 34, 88. Pechoušek 9, 100. Černý (oba ČR) 5.

15:00 10 km volně ženy.