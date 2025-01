Biatlonistky začaly přípravu na mistrovství světa bez Davidové, muži se po krátké pauze chystají do Itálie

České biatlonové reprezentace zvolily pro přípravu na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku rozdílné lokality. Muži po poslední zastávce Světového poháru v Anterselvě zamířili na několik dní odpočívat domů, než se do italského střediska vrátí. Ženy se rovnou přesunuly do oblíbenějšího Obertilliachu v Rakousku, odkud vyrazí do Lenzerheide. Obertilliach (Rakousko) / Anterselva (Itálie) 13:45 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Voborníková | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Děvčata s tím mají osobní zkušenosti, že tady ve výšce se jim ne tak dobře regenerovalo jako o malinko níž. Takže jsme zvolili tenhle přístup, že budeme o 200 výškových metrů níž v Obertilliachu a myslím, že se tam také udělá kvalitní práce,“ vysvětloval v areálu v italských Dolomitech ležícím 1634 metrů nad mořem trenér českých biatlonistek Lukáš Dostál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se české biatlonistky a biatlonisté připravují na mistrovtsví světa

Se svými kolegy už tam nominoval na únorový světový šampionát ve švýcarském Lenzerheide tři reprezentantky. Při neúčasti zraněné Markéty Davidové jsou v Obertilliachu Tereza Voborníková, Jessica Jislova a Lucie Charvátová.

„První týden budeme spíš víc regenerovat, ale zvolili jsme toto místo, abychom setrvali ve vyšší nadmořské výšce než Lenzerheide, kde jsme byli lépe připraveni, takže teď dva týdny budeme v Obertilliachu,“ říká Charvátová.

„Potřebuji trošku popadnout dech a tělo se potřebuje trošku vzpamatovat, aby mohlo udělat kvalitně aspoň pár tréninků. Takže to je takový můj cíl, dostat se do pohody, dát pár kvalitních tréninků,“ doplnila Jislová, která se rozpovídala i o tom, že to není poprvé, co se delší dobu ani na pár dní nedostane do Česka.

Biatlonistky skončily ve štafetě jedenácté. Mužům se stíhačka nepodařila, nejlepší byl třicátý Mareček Číst článek

„Nějak jsem s tím počítala, já už asi dvakrát, třikrát jsem tu sezonu takhle strávila dva měsíce na cestě, takže jsem sbalená pořádně a určitě to zvládnu,“ počítala s touto možností Charvátová.



To čtyři nominovaní čeští biatlonisté, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Adam Václavík a Michal Krčmář, teď odpočívají doma, než vyrazí opět do Itálie do vysokohorského střediska v Jižním Tyrolsku, tedy mimo jiné do dějiště příští olympiády.

„V sobotu se vracíme zase do Anterselvy, kde strávíme osm dní na soustředění a pak přejíždíme rovnou do Lenzerheide. Takže teď už to uteče velice rychle, ale aspoň pár dní doma načerpat síly máme,“ těší Krčmáře alespoň krátké volno.

„Teď je důležité se dostat trošku do pohody, nabrat energii před tou přípravou a pak se do toho pustit a zase být koncentrovaný. Během těch pár dní doma samozřejmě nějaký trénink proběhne, ale spíš to bude víc o regeneraci a nabírání sil,“ navázal na Krčmáře Václavík. Světový šampionát v biatlonu začne 12. února poprvé ve švýcarském Lenserheide.