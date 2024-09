Hirscher se vrací na svahy. Legendární lyžař obdržel divokou kartu a může závodit v Söldenu

Osminásobný vítěz seriálu se chystá na comeback mezi elitou v barvách Nizozemska místo rodného Rakouska a svolení ke startu má zatím jen na tradiční říjnový obří slalom. O účast v dalších závodech bude podle rozhodnutí FIS třeba pokaždé jednotlivě zažádat.

FIS rozhodla o zavedení divokých karet pro hvězdné navrátilce, kteří už nefigurují v žebříčku, v létě. Novinka se týká sportovců, kteří například v kariéře získali velký křišťálový glóbus za celkové prvenství v SP a od jejich odchodu do „sportovního důchodu“ uplynuly nejméně dva roky.

Záměr udělovat tuto kartu na celou sezonu ale vyvolal kritiku v řadách aktivních závodníků i funkcionářů. FIS na pátečním zasedání, kde se mimo jiné schvaloval definitivní kalendář na nadcházející sezonu, pravidlo upravila. Žádost nizozemského svazu o Hircherův start v Söldenu ale schválila.

„Došlo na některé menší korektury, jako třeba to, že o divokou kartu bude třeba pokaždé zažádat,“ citoval list Tiroler Tageszeitung šéfa rakouských alpských lyžařů Herberta Mandla. Právě rakouský svaz patřil ke kritikům novinky. Počet závodů absolvovaných na divokou kartu má být také omezen na dvacet.

Pětatřicetiletý Hirscher ukončil kariéru v roce 2019. Letos v dubnu dvojnásobný olympijský vítěz a sedminásobný mistr světa oznámil návrat, ale také přestup.

Bude reprezentovat Nizozemsko, kde se narodila jeho matka. Vysvětlil to tím, že nechtěl aktuálním členům rakouského kádru zabírat místo.

Za normálních okolností je možné startovat ve Světovém poháru na základě dosažených bodů FIS a Hirscher měl původně v plánu zabojovat o ně v létě na menších závodech na Novém Zélandu. Po zavedení novinky už to nebylo nutné, přesto se Hirscher na druhý konec světa vydal, byť tam nakonec nezávodil. V Söldenu začne sezona 27. října.

[Wild card] During the discussions of the recent FIS Committee Meetings, it was confirmed that the Dutch federation's application for a wild card for Marcel Hirscher, is valid and compliant

So Marcel Hirscher is eligible to take part in the 1st competition of the season in Solden pic.twitter.com/QbtvPF5uZm