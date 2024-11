Určitě mám na víc. Tady to byla jedna chyba za druhou, zhodnotila Dubovská svůj výkon ve slalomu

Martino, první body v sezoně.

Ach, no to druhé kolo nebylo moc dobré, strašně chyb. Ale musím být ráda za každý bod. Určitě mám ale na víc a doufám, že v Killingtonu už dám dvě kola normálně, protože tady to byla jedna chyba za druhou a vůbec to nebylo od začátku ono.

Neseděl vám profil nebo trať?

Asi nic. První kolo bylo krásné, bylo pěkné počasí, zatočený slalom. Ve druhém kole jsem neviděla dobře pod nohy a bylo to postavené tak rovně, což mi úplně nevyhovuje. Nechci se na to ale vymlouvat, protože je to o mně. Mám ale co dělat.

Je tam něco, s čím jste byla spokojená?

Že jsem dojela do cíle.

Jak teď bude vypadat vaše sezona?

Teď tu zůstaneme na trénink, den dva a pak jedeme do Killingtonu. Hned další víkend si můžeme všichni vylepšit náladu, tak doufám, že to do třetice bude super.

Jak náročný je pro vás přesun do Ameriky a jak vám vyhovují tamní podmínky, protože tam bývá sníh trochu jiný?

Já už se budu asi soustředit kolo od kola a ne jestli se mi to středisko líbí, anebo ne. Musím jet od startu do cíle, co nejrychleji. To je můj cíl.

Vás to druhé kolo ještě hodně mrzí, že? Měla jste ho rozjeté dobře...

Mrzí mě to, ale co už. Jdeme dál.

Myslíte, že by se vám víc líbilo, kdybyste si dala i obří slalom?

Teď se musím soustředit na slalom. Dostat se co nejrychleji do cíle a sbírat body, abych se posouvala startovní listinou, protože zatím to jde opačným směrem.