Návrat hvězdných závodníků mezi elitu podporuji, těší Ledeckou comeback Hirschera a Vonnové

Americká lyžařská federace požádala o výjimku pro Lindsey Vonnovou na předvánoční závody ve Svatém Mořici. Čtyřicetiletá legenda, kterou v závěru kariéry trápila vážná zranění a má umělý kolenní kloub, ohlásila comeback. A to na základě nového pravidla pro úspěšné lyžaře minulých let. Stala by se tak druhým navrátilcem - Rakušan Marcel Hirscher už má za sebou dva závody.

Marcel Hirscher byl nadšený z toho, jak zvládl úvodní obří slalom sezony, ve druhém kole zajel třetí nejlepší čas ze všech. Jen ve finském Levi měl k úspěchu daleko, skončil v páté desítce a nemusel si tak na rozdíl od svého nejslavnějšího období lámat hlavu s tím, jak pojmenovat soba, který se ve Finsku dává vítězi.

Jeho první představení v Levi ale dávalo naději, že legendy minulých let se stále umí vyrovnat současné elitě. Jenže při možném návratu Vonnové, která je o pět let starší než Hirscher, už jsou reakce místy ostřejší.

„Když vezmeme v úvahu, že máte umělý kloub v koleně, tak je potřeba si být jistý, že to je bezpečné. Hirscher je dlouhodobě v dobré kondici. Je mladší, zdravý. Vemte si, že do toho jdete po pauze, k tomu s umělým kloubem, starší. Je to odvážné rozhodnutí,“ říkal na televizi Servus TV Rakušan Marco Schwarz.

Návraty světových ikon

Mnohem přísnější byla někdejší mistryně světa Sonja Nefová, podle které Vonnová nezvládá život, ve kterém že už není centrem pozornosti. A mistr světa z roku 1997 Bruno Kernen prohlásil, že Vonnové velké šance nedává.

Vonnová na sociální síti X reagovala na jejich vyjádření. „Milá slova, Sonjo a Bruno – nezapomenu na ně,“ napsala americká lyžařka.

Návrat velkých hvězd díky zavedení speciálního pravidla je podle nejlepší české lyžařky Ester Ledecké správný, mluvila o tom na příkladu Hirschera. „Je to přesně to, co měli udělat. Neumím si představit nikoho jiného, kdo by si to zasloužil víc. Nevím, kdo pro lyžování udělal víc, takže si myslím, že je to správné rozhodnutí. Hodně lyžařů se proti tomu ohrazuje, ale přesně tak to mělo být,“ říká Ester Ledecká.

Podobný názor mají i další současné hvězdy v čele s Mikaellou Shiffrinovou.