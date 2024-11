Snad se vrátím mezi světovou špičku. Závodní kopec v Gurglu jsem nikdy nejela, hlásí slalomářka Dubovská

„Ani jednou jsem ten kopec nejela. Vypadá velmi strmý a jsou tam takové vlnky. Trénink jsme měly vedle na kopci, takže jsme se na závodní jen dívaly,“ popisovala Dubovská.

Ve čtvrtek koukala z vedlejší sjezdovky, v pátek se kvůli špatnému počasí na závodní trať nemohlo. A tak se s ní česká reprezentantka seznamovala přes počítač, na kterém si nakoukávala jízdy mužů z minulého roku. I když budou tyče úplně jinak postavené, je to pořád lepší než nic. Dubovská potřebuje body, ve svém oblíbeném Levi by jich měla spoustu, kdyby ve druhé jízdě nevypadla.

„Doufám, že se mi podaří vrátit zpátky ke světové špičce. Udělám všechno pro to, aby se mi zadařilo,“ říkala Dubovská.

Na body z Finska trochu spoléhala, zpravidla to byl její nejlepší závod v sezoně. A i když je to už týden, před dalším závodem ji to stále mrzí. „Zklamání je, ale mám už novou šanci, aby to bylo dobré. Jsem připravená kvalitně, rychlost tam mám, tak už zbývá jen se dostat dvakrát do cíle. Snad toho bude pěkné umístění,“ říká česká reprezentantka, která na velmi prudkou trať vyrazí jako dvaadvacátá. Jako první si ji v půl jedenácté vyzkouší Američanka Mikaela Shiffrinová.