První závod a první triumf. Ledecká ovládla úvodní závod Světového poháru v Číně

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká zahájila sezonu triumfem na snowboardu. Suverénně dnes vyhrála paralelní obří slalom Světového poháru v čínském Mylinu. Nejdříve zvítězila v kvalifikaci a pak s přehledem zvládla všechny čtyři vyřazovací jízdy. Ve finále porazila o 1,67 sekundy Polku Aleksandru Krolovou-Walasovou. Třetí skončila Japonka Cubaki Mikiová. Aktualizováno Mylin (Čína) 8:58 30. 11. 2024 (Aktualizováno: 9:17 30. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká (archivní foto) zvítězila v úvodním závodě Světového poháru | Zdroj: Profimedia

Devětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka Ledecká navázala na minulou sezonu, v níž triumfovala při všech svých třech startech na snowboardu. Kvalifikaci vyhrála o 1,65 sekundy před Krolovou-Walasovou a komplikace nepřipustila ani ve vyřazovacích jízdách. Na cestě do finále postupně nechal s převahou za sebou Nizozemku Michelle Dekkerovou, Švýcarku Ladinu Caviezelovou a Mikiovou.

Ledecká řeší olympijské dilema. Kvůli kolizi termínů nemůže závodit na snowboardu i ve sjezdu na lyžích Číst článek

V boji o vítězství nedala šanci Krolové-Walasové a vybojovala v elitním seriálu pětadvacáté vítězství na snowboardu, další čtyři má na lyžích. „Je to skvělé. Nebyl to dneska jednoduchý závod. Nevím, jestli to vypadalo dobře. Podmínky byly trochu těžké, nebylo moc vidět. Myslím, že jsme všechny odvedly dobrou práci a doufám, že se diváci taky bavili,“ řekla v televizním rozhovoru česká královna zimních sportů.

Další závod ji čeká v neděli, kdy se v Mylinu pojede paralelní slalom. Pak se vydá do amerického Beaver Creeku na závody v rychlostních disciplínách na lyžích.

Závod mužů vyhrál Ital Edwin Coratti, na něhož ve finále nestačil Korejec Kim Sang-kjom. Třetí příčku obsadil další korejský reprezentant I Sang-ho, čtvrtý byl domácí Jie Pi.

Ledecká byla jedinou zástupkyní českých barev ve vyřazovacích jízdách, ostatní Češi vypadli v kvalifikaci. Zuzanu Maděrovou, která se vrací po vážné operaci kyčle, na sedmnácté příčce dělilo od osmifinále osm setin sekundy. Adéla Keclíková byla v kvalifikaci třicátá, Klára Šonková jednatřicátá stejně jako Kryštof Minárik. Adam Počinek byl diskvalifikován.

Výsledky Světového poháru ve snowboardingu v Mylinu (Čína) - paralelní obří slalom: Muži: 1. Coratti (It.), 2. Kim Sang-kjom, 3. I Sang-ho (oba Korea), ...v kvalifikaci 31. Minárik, Počinek (oba ČR) diskvalifikován. Žen: 1. Ledecká (ČR), 2. Krolová-Walasová (Pol.), 3. Mikiová (Jap.), ...v kvalifikaci 17. Maděrová, 30. Keclíková, 31. Šonková (všechny ČR).