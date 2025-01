Musel jsem si sáhnout hluboko, přiznává rychlobruslař Jílek po stanovení juniorského světového rekordu

I legendární rychlobruslařka o trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková sdílela na Instagramu úspěch kolegy Metoděje Jílka, který se nesmazatelně zapsal do historie. Jako první Čech se dostal na stupně vítězů v mužském Světovém poháru, když v závodě na deset tisíc metrů dojel v Calgary druhý, navíc v novém juniorském světovém rekordu. Calgary 17:58 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslař Metoděj Jílek se stříbrnou medailí z desetikilometrové trati na Světovém poháru v Calgary | Foto: Andre Weening | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst

Metoděj Jílek v Kanadě zajel čas 12 minut a 37,81 sekundy, a výrazně tak překonal vlastní dosavadní juniorské maximum na této trati. „Zajel jsem tak nějak čas, který jsem doufal, že zajedu. Trénoval jsem na to přes svátky dost. Jsem rád, že se ta práce vyplatila a jsem nadšený,“ říká český rychlobruslař.

Na desítce posunul i národní rekord a to se přitom závěrečná rozjížďka nevyvíjela pro českého reprezentanta vůbec dobře. Český talent se nejdříve pohyboval kolem pátého místa.

„Prostě jsem to rozjel až moc rychle. Myslel jsem si, že už je po tom, ale pak jsem ještě sebral poslední síly. Musel jsem si sáhnout hodně hluboko, abych se dostal na to poslední kolo, které jsem zajela na devět tři, ale povedlo se a jsem rád. Poslední kola byla neskutečně těžká, nejen fyzicky, ale i mentálně. Desítka je asi mentálně netěžší závod, který tady je, protože fakt musíte těch dvanáct minut jet skoro naplno. Ta poslední kola prostě bolela a musel jsem sáhnout hodně hluboko, abych to takhle zajel,“ popsal závod ze svého pohledu osmnáctiletý reprezentant.



Na pódiu se Jílek potkal s hvězdným a vítězným Italem Davidem Ghiottem, který vytvořil nový světový rekord.

„Ghiotto mi gratuloval k mému prvním pódiu na Světových pohárech, já jsem mu zase gratuloval ke světovému rekordu. Je to fakt hrozně v pohodě člověk, s jeho bráchou jsem závodil na inline bruslích v juniorské kategorii a byli jsme jedni z největších soupeřů. A teď závodím s jeho starším bráchou, takže to je taky hezké. Známe se už déle právě díky těm kolečkům,“ vypráví pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení Jílek.

Příští zastávku světového poháru v Milwaukee vynechá. Chce se totiž soustředit na juniorské mistrovství světa.

„Jelikož ještě nejsem juniorský mistr světa a chci se na to úplně soustředit,“ dodává Jílek, který v novém juniorském světovém rekordu obsadil druhé místo v závodu na 10 tisíc metrů na Světovém poháru v Calgary.