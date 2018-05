Harrachovské můstky přerušují provoz. ‚Pustit tam sportovce je nebezpečné,‘ vysvětluje ČOV

„Klasický areál Harrachov jsme převzali ve stavu před insolvencí. Postavili jsme společnost na nohy, čtyři roky jsme můstky drželi v chodu a financovali jsme provoz areálu. V tuto chvíli a za nynějšího stavu už ale můstky bohužel dál v provozu udržovat nemůžeme. Je nebezpečné pustit sportovce na dva ze tří středních můstků, které dosud fungovaly, a také na vlek, kterým se skokani dostávají nahoru,“ napsal v tiskové zprávě Českého olympijského výboru generální sekretář Petr Graclík.

Stavem můstků v Harrachově se zabýval i premiér v demisi Andrej Babiš Číst článek

Podle posudku ČOV platí havarijní stav u konstrukce můstku K90, nájezdu můstku K40, věže trenérů a vleku, které do zajištění nesmí být používány. Stavby jsou podle něj na konci životnosti.

„I když je to pro nás z pohledu sportovního i historického těžké rozhodnutí, prodlužovat agónii postrádá smysl. Z pohledu tréninkového procesu skokanů či sdruženářů a mládeže je to komplikace, protože budeme muset výpadek tohoto tréninkového centra nahradit. Možná se to i prodraží, jelikož budeme muset využívat například zahraniční můstky,“ přemýšlí prezident Svazu lyžařů Lukáš Sobotka.

Dominantou areálu v Harrachově je jeden z pěti mamutích můstků pro lety na lyžích na světě, velký můstek je uzavřen už 10 let.

Stavem areálu se po návštěvě vlády Libereckém kraji před dvěma měsíci zabýval i premiér v demisi Andrej Babiš.

„Samozřejmě si to napíšeme do seznamu potenciálních investic do sportovní infrastruktury. Je to investice do turistického ruchu, je to sice o sportu, ale myslím si, že je potřeba abychom zainvestovali do toho areálu, aby se tam vrátili zase lidi,“ prohlásil v březnu.

Podle šéfa společnosti Klasický areál Harrachov, která můstky spravuje, by obnova středních můstků stála přibližně 110 milionů korun, dalších 160 – 200 milionů by bylo potřeba na mamutí můstek.