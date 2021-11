‚Famózní začátek.‘ Samková ale nemyslí, že vítězství v Číně musí být před olympiádou nutně výhodou

Eva Samková po dojezdu neskrývala radost, cílem v čínském Secret Garden dokonce projížděla s rukama nad hlavou. Mohla si to dovolit, náskok měla velký. Poslední jízdu ale na rozdíl od čtvrt a semifinále nevyhrála stylem start-cíl.

„Ve finále jsem lehce zavrávorala na startu, ale naštěstí se to povedlo srovnat. Snažila jsem se dupat co nejvíce, aby mě nepředjely, ale zavěsily se a Britka mě pak předjela. Já jsem se tam hned snažila narvat zpátky, to byla jediná cesta a jsem ráda, že jsem to nevysrabila,“ řekla česká snowboardistka Radiožurnálu.

I díky tomu mohla mohla Samková v cíli prudce zabrzdit, lehnout si na záda a potom válet sudy přes nafukovací žíněnku a sdílet radost spolu se svým týmem. Podle trenéra Marka Jelínka Eva Samková vyhrála v Číně zaslouženě.

„Hezké taktické ježdění, fajn technické ježdění. V každé jízdě nějaká malá chybička na startu, ale stejně vždy ve startovní sekci zvítězila. Jsme ready! Před námi je příští týden další Světový pohár, potom hned další závod v Cervinii, na začátku roku Rusko, do olympijských her toho je spoustu. Evka se může v pár věcech ještě zlepšit, ale strašně se na sezonu těším, protože začátek byl famózní,“ pochvaloval si Jelínek.

Snowboardcrossařky měly narozdíl třeba od biatlonistů možnost si v Číně zazávodit na sjezdovce, na které se v únoru pojede olympijský závod. Samková ale teď nedokáže říct, jestli je aktuální vítězství v Číně výhoda nebo nevýhoda.

„I kdyby ta trať byla úplně jiná, což se tady také proslýchá, tak tlak může být dost podobný. Když bude podobná, možná to bude i trochu nevýhoda, člověk by musel více taktizovat, ale uvidíme v únoru. Ten tlak už je i tak velký, bude záležet jak se s tím popasuji. Tohle je pro mě hodně dobrý výsledek a hlavně dobrá ukázka toho, že jsem se zvládla dobře připravit i fyzicky,“ říká Samková.

Další zastávkou Světového poháru snowboardcrossu byl měl být 9. až 11. prosince rakouský Montafon.