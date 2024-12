Sprint biatlonistek v Annecy vyhrála Braisazová-Bouchetová. Nejúspěšnější z Češek byla 19. Charvátová

Sprint biatlonistek ve francouzském Annecy vyhrála domácí závodnice Justine Braisazová-Bouchetová. Osmadvacetiletá Francouzka porazila o 1,4 vteřiny vedoucí ženu Světového poháru Němku Franzisku Preussovou. Třetí skončila poprvé Slovinka Anamarija Lampičová. Nejlepší Češkou byla při absenci zraněné Markéty Davidové a nemocné Jessicy Jislové devatenáctá Lucie Charvátová. Le Grand Bornand (Francie) 16:27 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší českou závodnicí při sprintu na Světovém poháru biatlonistek ve Francii byla na 19. místě Lucie Charvátová | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

Braisazová-Bouchetová vyhrála závod Světového poháru podesáté v kariéře a počtvrté uspěla ve sprintu. Připsala si první triumf v sezoně a v průběžném pořadí seriálu poskočila na šesté místo, kde má stejně bodů jako pátá Davidová (223). Závod před domácími fanoušky ovládla navzdory jednomu trestnému kolu.

Biatlonistku Davidovou trápí vyhřezlá ploténka. Do pátku se rozhodne, zda podstoupí operaci Číst článek

Jednatřicetiletá Charvátová udělala na střelnici dvě chyby, po jedné na každé položce. V cíli ztratila na Braisazovou-Bouchetovou minutu a dvě vteřiny. Bodovala také její reprezentační kolegyně Tereza Voborníková, která obsadila po jednom trestném kole 29. místo. Kristýna Otcovská skončila pětasedmdesátá.

„Je to lepší. Samozřejmě to mohlo být ještě lepší, protože druhá rána vleže mi teď tradičně nepadá. Ale zaplať pánbůh za to, je to zlepšení,“ řekla České televizi Charvátová. „Ta podmínka byla velice těžká, protože se to velice umydlilo. Lyže byly nestabilní. Právě díky lyžím jsem na tom docela vydělala, protože ty moje krásně vedou stopu. Vlastně jsem se na tom cítila docela dobře,“ uvedla.

Vedle vítězky sprintu v Kontiolahti Davidové, která laboruje s vyhřezlou ploténkou a čeká na verdikt lékařů, chyběla v pátečním závodě také Jislová. Ta neodstartovala kvůli problémům s dýchacími cestami.

Program Světového poháru v Annecy pokračuje v sobotu stíhacími závody.

Výsledky Světového poháru v biatlonu v Annecy (Francie): Ženy - sprint (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -1,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -13,7 (2), 4. Džymová (Ukr.) -19,1 (0), 5. Grotianová -20,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -22,8 (0), .. 19. Charvátová -1:02,5 (2), 29. Voborníková -1:21,4 (1), 75. Otcovská (všechny ČR) -3:11,9 (3). Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. Preussová 400, 2. Jeanmonnotová (Fr.) 302, 3. E. Öbergová (Švéd.) 292, 4. Voigtová 242, 5. Davidová (ČR) 223, 6. Braisazová-Bouchetová 223, ...44. Charvátová 34, 46. Voborníková 33, 47. Jislová 31, 66. Otcovská (všechny ČR) 9.