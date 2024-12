Náhradní kombinéza, druhé boty či troje rukavice. Čeští biatlonisté se připravují na deštivý sprint

Biatlonisty včetně čtyř Čechů čeká na Světovém poháru v Le Grand Bornand sprint. Přidat body do hodnocení seriálu se pokusí Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. A nejen oni se velmi pravděpodobně budou muset vypořádat hlavně s vydatným deštěm. Le Grand Bornand (Francie) 8:24 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig (vlevo) a Michal Krčmář na tréninku v Le Grand Bornand | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

„Bavili jsme se o tom. Víme, že nemá být úplně příznivé počasí, ale to občas k závodům patří. Osobně mám radši zimu, když je trať opravdu tvrdá a připomíná to takovou zimní omalovánku,“ popisuje debutant v této sezoně Světového poháru v biatlonu Mikuláš Karlík své ideální podmínky, ke kterým bude ale ve sprintu v Le Grand Bornand daleko.

Minimálně na čtvrteční mužský sprint se musí připravit na to, že z oblohy má padat v podobě srážek hodně vody.

„Znamená to, že si musíme navíc sbalit nepromokavé věci. Přemýšlím, že jestli vyjde předpověď, tak půjdu v jedné kombinéze na nástřel a pak se před závodem převléknu do suchého. Myslím, že dvoje, troje rukavice za nástřel, nějaké rozjetí a závod, nebude problém spotřebovat,“ vysvětluje Vítězslav Hornig, který z Čechů odstartuje jako první.

„Případně i druhé boty, kdybyste opravdu promokli. Je to potom nepříjemné, člověk z toho může zbytečně onemocnět,“ doplňuje Horniga Karlík.

Hlídat si ale biatlonisté musí při deštivých závodech také malorážku, hlavně její mířidla.

„Důležitá je klapka na dioptru. Když se tam dostane kapka vody, tak to může být trochu problém, musí se to profukovat,“ říká Hornig.

Předvánoční zastávka Světového poháru je tady! V Le Grand-Bornand bude plný dům! #ceskybiatlon pic.twitter.com/IlgaDAThkG — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 18, 2024

Problémy však může déšť způsobovat na střelnici i v případě, že si dáte na zbraň pozor.

„Pokud bychom jenom lyžovali, tak se to dá zvládnout ve více druzích počasí. Ale tím, že střílíme a leháme na ty mokré podložky, tak je to trochu nepříjemnější,“ popisuje Jessica Jislová, kterou stejně jako ostatní biatlonistky ve čtvrtek čeká déšť maximálně při tréninku, ten by ale pochopitelně ovlivnil i zítřejší ženský sprint.

„Zatím to tady vypadá docela hezky, ale uvidíme, co se sněhem provede ten déšť. Já jsem to před dvěma roky sledovala z televize, když tady měli ten šílený led. Takže já se jen modlím, aby se nepřihodilo něco stejného,“ přeje si Tereza Voborníková.

První z biatlonistů se vydá trať ve 14:20 a jak se bude zejména Čechům dařit, můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.