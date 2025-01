Hornigův recept na nejlepší výsledek sezony: Pracoval na technice i hubnul. ‚Bylo to perfektní,‘ usmíval se

Do začátku této sezóny získal ve Světovém poháru za celou kariéru jediný bod a teď bojoval o medaili. Biatlonista Vítězslav Hornig změnil s trenéry přípravu, zlepšil techniku, taky zhubnul a odměnou mu je životní páté místo ve vytrvalostním závodě v německém Ruhpoldingu. Ruhpolding 7:45 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Český biatlon má poprvé v sezóně jednoho z mužů v elitní desítce Světového poháru. Vítězslav Hornig skončil v Ruhpoldingu pátý a čeští fanoušci při vyhlášení skandovali jeho jméno.

„Jo, to bylo perfektní. Člověku se z toho skoro chce brečet, když někdo vyvolává jeho jméno. Hrozně moc jsem si to užil a hrozně děkuji fanouškům, že sem dorazili a mohli si to s námi užít,“ vyprávěl Radiožurnálu Sport spokojený český reprezentant.

Ale nebýt Vítězslava Horniga, neměli by si co užívat. Základem k pátému místu byla přesná střelba.

„Po hodně dlouhé době se mi povedlo čtyři nuly střelit a to mě těší asi nejvíc,“ radoval se Hornig.

Klíč k úspěchu

Ale ještě důležitější byla práce, kterou nejen s trenéry udělal od konce minulé sezóny.

Víc makal na síle, s norským expertem Perem-Oyvindem Torvikem piluje správnou techniku a díky větší starosti o jídelníček a píli zhubnul skoro čtyři kila.

„Je to opravdu souběh spousty okolností najednou. Teď si asi něco za odměnu dopřeju, ale není to žádný extrém. Tohle je pro mě už super závod a hrozně rád bych ty výsledky opakoval,“ doplnil po svém životním závodě Hornig.

Třeba se to povede ještě teď v Bavorsku, ale teď si může pátý muž vytrvalostního závodu Světového poháru Vítězslav Hornig odpočinout. Vytrvalostní závod v pátek čeká od 14.10 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ženy.