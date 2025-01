Barokní zámek Bzí na Českobudějovicku léta chátral, teď se začíná měnit v moderní rekreační resort

Vzpomínáte na filmy Zlatí úhoři a Svatba upírů? Barokní zámek Bzí u Dolního Bukovska na Českobudějovicku, kde se natáčely, léta chátral, teď se ale probouzí k životu. Architektonické studio Loxia, které památku koupilo před třemi lety za sedm milionů korun v dražbě, už začalo s opravami. Historické perle se pomalu začíná vracet její někdejší půvab a elegance. Dolní Bukovsko 10:35 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chátrající zámek Bzí u Dolního Bukovska na Českobudějovicku začalo opravovat architektonické studio Loxia | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Původně jsme si mysleli, že začneme zámkem, ale přišla obrovská vichřice a ze stájí sfoukla střechu,“ vysvětluje hlavní architektka studia Loxia Jana Mastíková, proč se jako první dočkaly obnovy bývalé stáje.

Ty jsou součástí rozsáhlého hospodářského dvora v těsném sousedství barokního zámku Bzí. „Stáje jsou samy o sobě také nádherné. Barokní mansardová střecha, klenuté prostory, litinové sloupy, to jsme nechtěli nechat zajít. A jakmile dům nemá střechu a prší do něj, je to obrovské neštěstí,“ popisuje architektka.

Proměna bývalých stájí by měla skončit v roce 2026. Vznikne v nich zámecká taverna se sálem, kde se můžou odehrávat svatby, vesnické bály nebo kongresová setkání. V podkroví má být ubytování pro hosty. „Rádi bychom zároveň opravili nádvoří, protože si myslíme, že sem lidé rádi chodí a je tu potenciál pro konání mnoha akcí,“ doplňuje Jana Mastíková.

Druhá část projektu pak počítá s rekonstrukcí samotného zámku Bzí, který se promění v zámecký hotel. „V třetí etapě, když budou stáje a zámecký hotel funkční, by měla nastat výstavba takových zemědělských apartmánů, které jsou spojené s agroturistikou. Chceme, aby lidé mohli přijet, ubytovat se tu i na delší dobu, třeba sami něco vypěstovat, využít místo pro setkávání s přáteli, vyrazit do okolí,“ nastiňuje hlavní inženýr projektu Michal Hendrych.

Zámek Bzí býval i filmařskou lokalitou. Kromě slavného filmu režiséra Karla Kachyni Zlatí úhoři se tady natáčela řada dalších snímků. „Když se natáčela Svatba upírů, tak ho trochu opravili, ale od té doby zámek zase chátral. Jsme rádi, že bude vypadat nádherně,“ říká paní Mirka z nedalekého Veselí nad Lužnicí, která přes Bzí často projíždí.

Součástí renovace mají být nejen budovy, ale i okolní krajina s rybníkem. Proměnu panství s rozlohou přes dvacet hektarů vítá nezávislý starosta sousedního Neplachova Lukáš Blažek. „Jestli to dopadne, jak je to naplánované, myslím, že to obrovsky zvedne povědomí o tomto regionu. Ty plány jsou monstrózní, skvělé. Doufám, že se to povede. Já jsem z toho nadšený,“ komentuje.

Přesné náklady na rekonstrukci zámku Bzí u Dolního Bukovska na Českobudějovicku, která má být z velké části dokončená do roku 2030, zatím nejsou známé. Jedná se o několik stovek milionů korun.