‚Kolik chcete vrtulníků?‘ Povodně z roku 1997 byly pro Uherskohradišťskou nemocnici divoké, říká personál

Před 25 lety vyhnala povodeň všechny pacienty z nemocnice v Uherském Hradišti. Během několika málo hodin se budovy nemocnice ocitly pod vodou. Lékaři a sestry museli v červenci 1997 evakuovat 500 pacientů. Do špitálu se nedostaly sanitky, nepoužitelný byl i heliport. Uherské Hradiště 22:30 13. července 2022

„Když k nám voda přišla, stěhovali jsme dialyzační přístroje, protože my jsme byli v přízemí. Po příchodu vody nás evakuovali hasiči pomocí jejich vysokých aut a loďěk. Pacienti se evakuovali,“ vzpomíná na evakuaci nemocnice staniční sestra z oddělení dialýzy Irena Kadlčíková.

Listuje u toho velkou kronikou, do které už 30 let s kolegyněmi zaznamenává důležité události. Mezi nimi jsou i povodně z roku 1997. Irena Kadlčíková tehdy musela pomáhat s evakuací pacientů do jiných zařízení.

„Náhradní řešení, což byla Kroměříž, Vsetín, Přerov, Hodonín, Zlín, Břeclav, tam všude jsme volali,“ popisuje. Záznamy si nechala u sebe a nyní má k dispozici 25 let starou dokumentaci o tom, kam všude nemocnice pacienty stěhovala.

Povodňová kronika Uherskohradišťské nemocnice | Foto: Veronika Žeravová | Zdroj: Český rozhlas

"Sanitky nám je převáželi, vrtulníky jsme je převáželi. Přišla jsem třeba za panem Němcem a on říkal ‚no a kolik chcete těch vrtulníků?‘ a já říkám ‚já nevím‘. Bylo to takové, že člověk musel hodně improvizovat,“ popisuje situaci, ve které se před 25 lety kvůli povodním ocitla.

Dialýza je pro některé pacienty životně důležitá. V okolních nemocnicích musel vypomáhat i personál uherskohradišťské nemocnice.

Nemocnice navštěvovali v noci

„Naši pacienti tam jezdily v noci. Když oni skončili svoje programy, jezdili ti naši. Dali jsme jim k dispozici naše sestry a vlastně veškerý personál byl kvůli tomu spíš mimo domov,“ doplňuje a dál listuje v kronice.

„Byli jsme zatopení. Bydlíme na Staré Tenici a tam bylo vody nejvíc,“ ukazuje v kronice. Následují záznamy o stěhování zpět do nemocnice.

„Tady jsme se už stěhovali zpátky, ale ještě nic nefungovalo, protože se z hygienických důvodů musela všechna oddělení dát do pořádku,“ vysvětluje Irena Kadlčíková.

Na povodně pamatuje i současný ředitel nemocnice Petr Sládek. Tehdy byl lékařem na oddělení ORL. „Vím, že to měla na povel armáda. A armáda dlouho říkala, že nebudeme evakuovat, že vydržíme. A když se voda objevila, tak to bylo trošku divoké, protože tady jezdily obrněné vozy a stahovaly pacienty z interního oddělení, aby je daly na místo, kde je sucho,“ říká.

Nemocnice nemohla léčit pacienty asi tři týdny, vzpomíná Sládek. „Týden se nedělo v podstatě nic, protože voda pořád stála. Po týdnu opadla a začalo se uklízet, protože ta voda samozřejmě nebyla úplně čistá, byla blátivá. Myslím si, že nemocnice obnovila provoz až po třech týdnech,“ pokračuje.

Protipovodňová opatření zohledňuje nemocnice například u aktuálních oprav. „Určitě jsme začali počítat s něčím, s čím jsme do té doby nepočítali. Uherskohradišťská nemocnice byla jediná zatopená nemocnice v České republice. Samozřejmě teď, když děláme rekonstrukci, bereme v potaz to, že by mohla přijít víceletá voda a budovy tomu trošičku přizpůsobujeme,“ říká.

Evakuovat pacienty musela nemocnice kvůli obavám z povodní podruhé v roce 2006. Voda se ale tehdy do areálu nemocnice nedostala.