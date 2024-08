‚Seberte se a běžte domů, nebo vás zastřelej.‘ Před 56 lety vtrhla do Prahy vojska Varšavské smlouvy

„Spali jsme, prožili jsme takový krásný rodinný večer a sousedka, maminky kamarádka, přiběhla ve čtyři hodiny ráno a mlátila nám na okno… Říkala, ať si pustíme rádio,“ vzpomínal pro Paměť národa na první hodiny okupace tehdy čtrnáctiletý Zdeněk Koukal.

21. srpen 1968 na Vinohradské třídě v Praze | Foto: Jiří Stivín | Zdroj: Výstava Sovětská invaze - srpen 1968

„Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky,“ četl hlasatel Československého rozhlasu Vladimír Fischer už pět minut před druhou ránou provolání ústředního výboru KSČ.

Před 54 lety napadl Sovětský svaz Československo. Příběhy, fotky, mapa i rekonstrukce k srpnu 1968 Číst článek

Právě rozhlas se tehdy nejvíce postaral o informování obyvatel. I když se okupanti snažili zpomalit šíření informací, většina národa zjistila, co se děje už v noci.

Hlasatelky a hlasatelé tehdy informovali miliony lidí o tom, co se nejen v centru Prahy děje. Zároveň neustále vyzývali posluchače, aby zůstali klidní, aby šli do práce tak jako v běžný pracovní den a nekladli žádný odpor. A to i přesto, že místy byl přes jejich hlasy slyšet přelet sovětských letadel nebo dokonce střelba, která silně rušila vysílání.

I tak Vladimír Fišer, Eva Kopecká, Věra Šťovíčková a Jiří Dienstbier vydrželi hlásit dál. V galerii Vinohradská 12 si jejich původní rozhlasové vysílání z roku 1968 můžou při příležitosti výročí 21. srpna zájemci poslechnout z historického přístroje – z Rozhlasu po drátě.

Na Václavském náměstí byla tichá demonstrace sedících Pražanů | Foto: Leszek Sawicki

Střet s neozbrojeným davem

„Přirozeně se potom od ranních hodin lidé začnou shromažďovat na přirozených destinacích české populace, jako je Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a také před budovou rozhlasu, který se stane dne 21. srpna jedním z ústředních míst událostí, co budou následovat,“ říká historik Jakub Rákosník.

U Československého rozhlasu se sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Na místo boje se tenkrát vydal podívat se svými kamarády i pan Zdeněk.

21. srpen 1968 před budovou Československého rozhlasu v Praze | Foto: Josef Ráž | Zdroj: Výstava Sovětská invaze - srpen 1968

„Přijel jsem k rozhlasu a tam byla opravdu válka, tam se střílelo, padali tam mrtví, ranění, stavěly se tam barikády, hořel tam tank, autobus… A nebýt takového pána nebo paní, nevím, která nám otevřela vrata a zatáhla nás dovnitř do baráku, tak nevím, jak bych dopadl. Pak nám nějaká paní říkala: ‚Seberte se, parchanti, a táhněte domů, nebo vás tady zastřelej‘. My jsme chtěli být u toho a chtěli jsme to vidět,“ vzpomíná.

Hned první den bojů zemřeli desítky civilistů, nejvíc právě v hlavním městě. Rozhlas dál říkal lidem, aby zachovali klid a pokračovali ve svém běžném dnu. Během toho se do hlavní budovy na Vinohradské postupně dostávala okupační vojska,

„Okupanti si jsou velmi dobře vědomí síly a moci rozhlasu, takže během dopoledne probíhá boj o vysílače a odstřihávání reformního Československého rozhlasu od přístupu k vysílačům,“ popisuje Rákosník.

Vltava, šiřitel propagandy

Mezitím okupanti spustili svou vlastní rozhlasovou stanici Vltava, která šířila propagandu a hájila okupaci. Vysílání československého rozhlasu se ale celkem rychle podařilo obnovit z náhradních studií.

Vysílač v německé obci Wilsdruff u Drážďan, ze kterého po okupaci 21. srpna 1968 začala vysílat stanice Vltava, která šířila do Československa sovětská propaganda | Foto: Pavel Polák | Zdroj: Český rozhlas

„Před polednem zase tedy se daří v improvizovaných podmínkách obnovit činnost a přichází ta slavná chvíle Československého rozhlasu v éře okupace,“ dodává Rákosník.

Během dalších dní s vysíláním pomáhala i krajská studia.

Střety s okupanty pokračovaly ještě několik následujících dní. Sověti unesli přední československé politiky až na prezidenta do Moskvy a tam je 27. srpna donutili přijmout své podmínky. Zemi poté začalo dlouhé normalizační období, které ukončila až sametová revoluce. Poslední sovětští vojáci opustili zemi skoro po 23 letech v roce 1991.