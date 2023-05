Dvě čápice a zatím tři mláďata. Neobvyklý pár se střídá o péči o vejce i čápata v Chýnově na Táborsku

Stejnopohlavnímu páru dvou čápic bílých se v Chýnově na Táborsku vyklubala první mláďata. V hnízdě samice snesly rekordních osm vajec, v jejich zahřívání se střídají. Zatím není jasné, kolik vajec nakladla jedna samice a kolik druhá a kolik mláďat je biologickým potomkem jedné či druhé. Ornitologové se to dozví, až při kroužkování odeberou mláďatům genetický materiál. Chýnov 14:01 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na to, že je hnízdo výjimečné, upozornil ornitology vysoký počet vajec (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Čápice sedí více než třicet dní na vejcích, jenom se občas vystřídají, s vejci zahýbají, aby se rovnoměrně prohřívala. Už jsou vidět tři mláďata,“ sleduje ornitolog Michael Strnad online přenos z čapího hnízda, které snímá webkamera na věži kostela.

„První mláďata už jsou na světě a zatím jsou velice malá. Čápice jednou za čas vstane, buď když přiletí ta druhá, nebo i samostatně, a vyvrhne jim trochu potravy. Čápata uždibují a snaží se nažrat,“ doplňuje.

Stejnopohlavní pár čápů bílých má díky online přenosu stovky fanoušků. Čápi jsou teď v Chýnově jedním z nejčastějších témat.

„Lidé se pravidelně dívají na mobilech. I pán, který sem jezdí s balíky, se ptal, kde to je, že se tam chce jít podívat, takže lidi to hodně zajímá. Já čápy také sleduji, teď jsem zrovna přemýšlela, jestli je nebude rušit hluk z pouti,“ potvrzuje místní květinářka Marcela Jarošová.

Neobvyklé ptačí dvojice si všimli i ve světě, o páru píše americký týdeník Newsweek a další periodika. Na to, že je hnízdo výjimečné, upozornil ornitology vysoký počet vajec.

„Ještě to bude napínavé. Čekáme, jestli mláďata vyrostou, a až se budou kroužkovat, kolegové odeberou genetický materiál, abychom zjistili, jestli potomci jsou od jedné samice, nebo obou,“ dodává ornitolog Michael Strnad. Popisek videa na youtube ale upozorňuje, že vejce snesly obě samice.

Do konce tohoto týdne by podle Strnada mělo být jasné, zda se vylíhnou i další čápata, je to ale vzhledem k výborné péči obou čápic pravděpodobné.

Pro ornitology jde o první známý stejnopohlavní pár čápů bílých. „Mimo jiné i proto, že se to obtížně zjišťuje. Je to možné až nyní prostřednictvím kamer, kde vidíme, že obě snesly vejce. Jde sice o neobvyklé hnízdění, ale rozhodně nejde o první stejnopohlavní pár mezi ptáky,“ řekl pro server birdlife.cz Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.