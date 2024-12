Hadi ze Zoo Hluboká stráví zimu ve vinotéce, žáby v lednici. Tam se jim bude lépe spát

Ošetřovatelka Marie Zigová a zooložka Markéta Jariabková ze Zoo Hluboká se právě chystají přestěhovat zmiji Schweizerovu. „Vezmeme si háček a musíme terárium opravdu prohledat. Bude určitě pod kamenem. Pak ji přesuneme na rašeliník do krabice, kterou musíme dobře zalepit,“ popisuje Marie Zigová.

Had vůbec neprotestuje, protože na stěhování ho pracovníci zoo už dlouho připravovali. „U hadů postupně zhasínáme světla, takže snižujeme teplotu a připravujeme je na zimování. Už minimálně dva týdny také nedostali jídlo, aby se stihli vyprázdnit,“ vysvětluje zooložka Markéta Jariabková.

Pokud by byly venkovní teploty stabilně pod nulou, zvířata by se stěhovat nemusela. Zimy jsou ale mírné, terária se zahřívají a hadi a obojživelníci nemají dostatek času na zimní spánek. „Velkou část zvířat proto musíme dávat do lednic,“ potvrzuje zooložka.

Stejně poslouží i vinotéka, kde už je několik krabic. „Ve vinotéce už máme například zmiji růžkatou. Do lednic dáváme ještěrky, želvy, mloky, žáby a mravence. Ve vinotéce je momentálně kolem třinácti stupňů, v lednici pět stupňů, je to podle toho, odkud ta zvířata pocházejí,“ upřesňuje ošetřovatelka Marie Zigová.

Deset procent plazů v Zoo Hluboká ale zimovat nebude. „Týká se to zvířat, která mají třeba nějaké zranění, které se doléčuje, nemoc, případně nemají dostatek zásob, aby zimování zvládla. Tato zvířata zůstávají při normálních teplotách v teráriích a jsou nadále krmena a ošetřována,“ doplňuje Markéta Jariabková.

Všechna zvířata, která budou zimovat, se vrátí do svých terárií 24. dubna. Na svatého Jiří totiž vylézají hadi a štíři.