Jaké máme emise a co s nedostatkem písku? Manažer udržitelnosti se v Česku stává certifikovanou profesí

První manažeři a manažerky udržitelnosti, kteří složili národně certifikovanou zkoušku této profese, by měli být k dispozici během letošního roku (ilustrační foto)

Největší české podniky budou od letoška zveřejňovat kromě klasické výroční zprávy také zprávu o udržitelnosti. Příští rok se povinnost rozšíří na tisíce českých společností. Veřejnosti to umožní sledovat, jaké jsou dopady podnikání na životní prostředí, a firmám samotným zas vyhodnocovat rizika do budoucna.

Poslechněte si reportáž o manažerech udržitelnosti

Zároveň to vytváří poptávku po odbornících na toto téma, kterých je nedostatek. To je šance pro lidi, kteří uvažují o změně kariéry. Nově je manažer udržitelnosti certifikovanou profesí s vlastními zkouškami.

„Musí rozumět tomu, jaký dopad mají aktivity firmy na životní prostředí. Tedy kde vznikají emise, jaká je uhlíková stopa té firmy. V případě výrobních společností i jaké suroviny zpracovávají, jaké odpady vznikají nebo jaký dopad může mít činnost firmy na ekosystémy, na rozmanitost druhů,“ popisuje některé nároky na tzv. ESG manažery Edita Šilhánová z vedení Asociace udržitelného podnikání.

Je spoluautorkou této profesní kvalifikace, která se nově stala součástí národní soustavy kvalifikací, kterou vede Národní pedagogický institut, tedy ministerstvo školství. „Podotýkám ale, že ten člověk nemusí být expertem na ta jednotlivá témata – těch je tam spousta. Jde o manažerskou pozici, takže musí umět řídit projekty, komunikovat s lidmi, případně být i asertivní vůči vedení.“

Stratég

Nejde tedy jen o nějakou obdobu účetního, který místo finančních údajů zaznamenává uhlíkovou stopu podniku, protože se to musí. Manažer udržitelnosti v oblasti vlivu na životní prostředí, ale také na společnost a řízení firmy je i stratégem, který se dívá do budoucnosti a předvídá rizika i příležitosti.

Edita Šilhanová a Marie Zemanová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud jsem třeba developerská firma, tak bych měla přemýšlet nad tím, že nám docházejí zásoby stavebního kamene a písku. Nebo o tom, že produkt, který stavím, tu bude za dvacet, padesát i sto let. Musím tedy brát v úvahu, jaké v té době budou klimatické podmínky a potřeby uživatelů. Coby výrobce bych měla přemýšlet, jak to bude, a adaptovat svůj byznys tímto směrem,“ vysvětluje Marie Zemanová, další ze spoluautorek standardů pro novou profesní kvalifikaci manažer nebo manažerka udržitelnosti.

Také ona pracuje pro společnost Com.se, která zajišťuje vzdělávání pro Asociaci udržitelného podnikání. A jako první v republice získala oprávnění ESG manažery testovat podle kritérií schválených ministerstvem životního prostředí.

„Věděli jsme, že po ESG manažerech bude poptávka, je to vzhledem k legislativě trend v Evropské unii i ve světě. Proto jsme chtěli společně s Národním pedagogickým institutem vytvořit standard, který by zaručoval míru kvality mezi všemi těmi kurzy a certifikacemi, jež se vyrojily,“ říká za ministerstvo Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Změna uvažování

Pasková také doufá, že i nástup ESG manažerů pomůže měnit celkové uvažování komerčních firem. Třeba lépe chápat, že stabilní klima a funkční přírodní ekosystémy jsou dlouhodobě klíčové i pro úspěch podnikání.

„Je to začátek. Ale i díky tomu mnohem více mluvíme o tom, jakým způsobem mohou firmy snižovat své tlaky na životní prostředí. Výsledky asi neuvidíme hned, ta evropská směrnice o nefinančním reportingu nabíhá postupně a počet firem, na které se to bude vztahovat, teprve poroste. Ale věřím, že to přinese hmatatelné výsledky.“

Poptávka je po manažerech a manažerkách udržitelnosti velká, pozoruje Marie Zemanová z Asociace udržitelného podnikání. „Není jich dostatek, nevycházejí z akademické sféry. Ty vzdělávací programy na vysokých školách teprve postupně vznikají. A tak je zatím potřeba to nějakým způsobem suplovat. K tomu právě slouží podobné kurzy, jako je ten náš ESG v praktických souvislostech. A sloužit k tomu bude samozřejmě i ta zkouška. Ta bude garantovat nějakou adekvátní znalost, dovednost, kvalitu.“

První manažeři a manažerky udržitelnosti, kteří složili národně certifikovanou zkoušku této profese, by měli být k dispozici během letošního roku.