Emise velmi mírně poklesly. Nová technologie umí rychle změřit skleníkové plyny z Počerad i Číny

Země a regiony, které se nejvíc podílejí na změně klimatu, snižují své emise skleníkových plynů, ale jen velmi málo a pomalu. Vyplývá to z meziročního srovnání dat projektu Climatce Trace za první dva měsíce roků 2024 a 2025. O necelé jedno procento se podařilo snížit uhlíkové emise Číně, USA i Evropské unii, což jsou tři největší producenti skleníkových plynů na světě. Praha 18:04 26. dubna 2025

Řada světových médií tento týden spolupracuje na projektu 89 procent, který souvisí i s Dnem Země a má připomenout, že většina lidí na planetě žádá od svých vlád ráznějších ochranu klimatu. Podle loňské studie Oxfordské univerzity je to až 89 procent lidí v chudších zemích, kde žije většina obyvatel Země. V rozvinutějších státech chtějí silnější ochranu klimatu přibližně dvě třetiny lidí.

Climate Trace je systém, který mapuje skutečné emise skleníkových plynů na celém světě, a to u víc než 600 milionů podniků, organizací a dalších zdrojů oxidu uhličitého, metanu a dalších látek, které způsobují současné stále zrychlující oteplování.

Využívá satelitního monitoringu i umělé inteligence a můžete si díky tomu online dohledat, kolik do ovzduší těchto látek vypouštějí konkrétní podniky, jednotlivé země či regiony a srovnávat to s minulostí.

Projekt podporuje napřílad bývalý americký viceprezident Al Gore, představen byl na loňské klimatické konferenci OSN v Ázerbajdžánu a teď začal produkovat data na měsíční bázi. Revoluční je tento nástroj v tom, že dosud jsme na tyto informace museli čekat i víc než rok a spoléhat se často na přibližné údaje, sliby či odhady.

Rychlá data

Teď jde o přímá, relativně rychlá a ověřitelná data zveřejňovaná každý měsíc, i když se objevila kritika například na základě analýzy univerzity v Arizoně, že Climate Trace není dokonalý systém a třeba emise z amerických elektráren podhodnocuje.

Z nových dat za únor letošního roku a z nich v součtu s těmi lednovými vyplývá, že celosvětové emise skleníkových plynů za první dva měsíce letošního roku byly asi o půl procenta nižší než loni za první dva měsíce.

Tedy meziročně jde o velmi mírný pokles emisí a jak někteří vědci říkají – jdeme v ochraně klimatu a přechodu na nízkoemisní hospodářství správným směrem, ale kriticky pomalu, protože kolaps ekosystémů kvůli globálnímu oteplení už se děje.

V těchto dnech třeba vyšla zpráva o dalším celosvětovém bělení a úhynu korálů kvůli přehřátým mořím a na zdravých korálových útesech je podle OSN potravinově a ekonomicky závislá víc než miliarda lidí, ale třeba i výzkum léků na některé typy rakoviny.

Každopádně – pokud jde o snižování emisí v jednotlivých zemích a regionech – Čína v lednu meziročně své emise velmi mírně snížila, v únoru velmi mírně zvýšila, takže se dá říct, že stagnuje. USA a EU coby druhý a třetí největší producenti skleníkových plynů velmi mírně snížili emise, stejně jako Rusko, Indie nebo Indonésie.

Ze sektorů se o ty poklesy nejvíc postaraly doprava a energetika. To platí globálně, třeba v Česku a EU se naopak emise z dopravy dlouhodobě snižovat nedaří. Jde to na úrovni jednotlivých podniků, takže si můžeme naklikat srovnání třeba za celé roky 2023 a 2024 a vidíme, že Česko taky velmi mírně snížilo meziročně emise.

Dařilo se to i dvěma největším znečišťovatelům, to jsou podle dat Climate Trace elektrárna Počerady a Třinecké železárny, které si prohodily pozice na 1. a 2. místě. Ale u některých předních znečišťovatelů ovzduší naopak emise rostly – to se týká elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice.