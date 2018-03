3. 3. 2017 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Ruský premiér Dmitrij Medvěděv na ekonomickém fóru v Soči opět sliboval státní podporu malému a střednímu podnikání. Zatím si privilegií a úlev užívají hlavně ropné kolosy a mamutí polostátní společnosti. Ne všechny společnosti o to ale stojí. Podle ředitele soukromé nábytkářské firmy ve vesnici Molokov je nejúčinnější formou státní podpory to, když se stát do soukromého podnikání vůbec neplete.