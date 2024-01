Lysohlávky existovaly miliony let před lidmi, ukázala zatím nejrozsáhlejší studie v historii

Ve studii nedávno zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences analyzovali vědci ze Spojených států, Velké Británie a Mexika genomy více než 50 hub z rodu Psilocybe – skupiny, jejíž téměř všichni členové obsahují halucinogeny psilocybin a psilocin.

Přestože se psilocybinu dostalo velké pozornosti díky jeho slibnému potenciálu pro léčbu duševních onemocnění, depresí nebo pro paliativní péči, jen velmi málo ze zhruba 165 druhů hub, které ho vytváří, vědci dosud zkoumali, píše server Vice.

„Ke skutečnému prozkoumání všech jedinečných vlastností různých druhů halucinogenních hub je zapotřebí genetika,“ řekl spoluautor a kurátor mykologie v Přírodovědném muzeu v Utahu Bryn Dentinger.

Spolu se svým týmem zjistil, že se schopnost produkovat psilocybin u hub vyvinula v evoluční historii přibližně před 65 miliony let. Nejstarší lidský druh se objevil na scéně zhruba před dvěma miliony let a moderní Homo sapiens se vyvinul před 300 000 lety.

Přínos pro medicínu

Před touto studií neměli vědci přesný odhad, kdy se schopnost u hub vyvinula. Studie jako celek nejen identifikuje konkrétní geny, které jsou předmětem zájmu vědců, ale také vytváří základ pro výzkumníky, aby mohli objevit nové terapeutické sloučeniny tím, že zdokumentují rozmanitost těchto halucinogenních hub.

V roce 2020 si vědecký tým dal za cíl sekvenovat všechny druhy Psilocybe. Ačkoli se jim ho částečně podařilo naplnit, Detinger říká, že je brzdí regulace, stigma a nejasnosti, které houby obklopují.

Dodává, že dlouho přetrvávající pochybnosti kolem hub mají na svědomí, že došlo k rozmachu „podzemního sekundárního vědeckého“ výzkumu, který v některých případech přinesl dezinformace.

Navíc je stále obtížné získat na tento druh práce finanční prostředky od velkých agentur, a to i přes potenciální pozitivní vědecké a terapeutické výsledky.