Ochlazení planety, nebo nové problémy? Vědci chtějí zkoumat odrážení slunečních paprsků do vesmíru

The New York Times připomíná, že technologie k umělému ochlazení planety (tzv. solární geoinženýrství) byly donedávna považovány za kontroverzní. S alarmujícím nárůstem globálních teplot si ale rychle získávají pozornost. Nový výzkum by se měl zaměřit na predikci dopadů v různých částech světa v případě, že se vlády rozhodnou podobné technologie zavést.

„Nejsme pro nasazení těchto technologií. To není naším cílem. Naším cílem jsou informace a solidní a kvalitní vědecké poznatky,“ řekla doktorka Lisa Dillingová, která projekt řídí.

Nezisková organizace Environmental Defense Fund se už dříve stavěla k technologiím na ochlazení planety skepticky. Dr. Dillingová však říká, že diskuse o způsobech ochlazování planety nezmizí bez ohledu na odpor odborné veřejnosti.

Organizace bude financovat výzkum solárního geoinženýrství, které spočívá v odrážení většího množství sluneční energie zpět do vesmíru. Podle webu The Verge existuje několik technik jako třeba vstřikování aerosolů do stratosféry nebo zesvětlování mraků, aby lépe odrážely sluneční paprsky.

Někteří vědci se domnívají, že taková opatření by mohla dočasně snížit globální teplotu, dokud společnost nesníží emise skleníkových plynů odklonem od fosilních paliv. Zatím ale nejsou jasné další možné dopady, které by podobná opatření mohla mít.

Výzkum bude chtít například zjistit to, jestli by odrážení většího množství slunečního světla nezměnilo srážkové poměry, nebo jestli by se nenarušil systém oceánských proudů, které ovlivňují život na pevnině i v moři.

Odpůrci také tvrdí, že pouhé uvažování o solárním geoinženýrství vytváří nebezpečný dojem, že existují rychlá řešení klimatických změn.