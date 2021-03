Ruský teleskop hledá kilometr pod vodou Bajkalu neutrina, nejzáhadnější částice současné fyziky

Světovou vědou proběhla zpráva o zahájení provozu největšího podvodního teleskopu na světě. Zařízení o velikosti půl krychlového kilometru se ukrývá kilometr pod hladinou nejhlubšího jezera na světě Bajkal. Ještě před oficiálním zahájením ale tento neutrinový detektor stihl už několik let sbírat data a některá by mohla špičkovým fyzikům a astronomům objasnit jedny z největších záhad vesmíru. Zkoumá totiž neutrina, záhadné mikroskopické částice. Bajkal 12:39 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský podvodní teleskop Baikal-GVD pro studium neutrin | Zdroj: Profimedia

„Je to jediná fundamentální částice, u které neznáme základní fyzikální vlastnosti. Víme akorát, že má nějakou minimální hmotnost, ale nevíme jakou. A právě její zjištění je velmi důležité pro samotné pochopení vesmíru, jeho vzniku, procesů ve hvězdách a vůbec v celém vesmíru,“ říká profesor Fedor Šimkovic z Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického (ÚTEF ČVUT), který se na stavbě jednoho z nejambicióznějších projektů světové vědy podílel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co hledá pod hladinou Bajkalu největší podvodní teleskop na světě? Vysvětlí vědecký redaktor Ondřej Ševčík

K poznání neutrin by mohl nově přispět i tento podvodní teleskop Baikal-GVD. Jeho nezvyklé umístění je dané odstíněním rušivých elementů. Další neutrinové teleskopy jsou proto třeba v ledu Antarktidy nebo v solných jeskyních.

První detekční jednotka klesla ke dnu Bajkalu už v roce 2016. Základem teleskopu jsou jednotlivé clustery, které vypadají jako půl kilometru dlouhé korále, které spojují bójku na hladině s kotvou u dna Bajkalu. Mezi nimi jsou na spojovacím provazci zavěšené kulaté světelné detektory.

Российские ученые запустили один из крупнейших в мире подводных телескопов, предназначенный для наблюдения Вселенной из глубины озера #Байкал. Его строительство началось в 2015 году. #Baikal-GVD предназначен для наблюдений #нейтрино, самых крохотных элементарных частиц. pic.twitter.com/cQKySTVQYK — РОСКОСМОС ТВ (@tvroscosmos) March 18, 2021

„Je to skleněná koule o průměru asi půl metru, ve které je fotonásobič, což je zařízení, které dokáže detekovat velmi malá množství světla. To je přesně to, co potřebujeme, protože když přijde neutrino, zainteraguje, tak vytvoří další částice, které produkují světlo. Aktuálně máme ve vodě přes dva tisíce takových optických modulů, které jsou rozmístěny ve vzdálenostech stovkách metrů. Taková 3D matice světelně citlivých zařízení pak dokáže detekovat typický světelný obrazec, který od těchto částic vzniká,“ popisuje ze švýcarského CERNu fyzik Lukáš Fajt z ÚTEF ČVUT s tím, že už teď se jim podařilo zachytit několik kandidátů neutrin s vyššími energiemi, které by mohly být vesmírného původu.

S postupným rozrůstáním se bajkalský neutrinový teleskop má ambici stát se brzo vůbec největším teleskopem na světě.