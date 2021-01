Mohl by fungovat jako automat na kávu. Akademie věd vyvinula nový test na covid, je přesný a rychlý

Nový test na koronavirus, který je rychlý a přesný zároveň, vyvinuli čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Metoda na bázi biosenzoru během několika málo minut dokáže spolehlivě určit, jestli má člověk covid. Rychlostí se podobá antigenním testům, spolehlivostí metodě PCR. A co je nejdůležitější, u testování by nemusel být zdravotnický personál, protože biočip by mohl fungovat třeba jako automat na kávu. Doporučujeme Praha 10:58 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vědkyně Hany Lísalové by robotické testy na bázi biosenzoru by mohly vypadat jako automaty na kávu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nová testovací metoda je příkladem toho, jak koronavirová pandemie můžu uspíšit vědeckou práci. Skupina z Oddělení optických a biofyzikálních systémů díky policejní zakázce už dříve vyvinula metodu, která pomocí speciální polymerní vrstvě odhalí konkrétní vir v kapalném vzorku. A když se covid dostal do Evropy, zaměřili se právě na nový druh koronaviru, jak v dubnu s nadšením v hlase říkala vedoucí týmu Hana Lísalová.

„Už jsme na tom kus práce udělali. Ten nápad přišel, když se nám podařilo detekovat velice nízké koncentrace viru hepatitidy A a dalších patogenů, například bakterií E. coli nebo salmonely. V tu chvíli nás napadlo, že bychom mohli adaptovat takový senzor na koronavirus, který je aktuálně nejvíc potřeba,“ popisovala.

To se povedlo a ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie Věd a Jihočeskou univerzitou vědci na podzim našli účinný polymer, na kterém se během několika málo minut zachytí koronavirus SARS-CoV-2. Podmínkou je, že musí jít o zkapalněný vzorek, který může být z nosohltanu anebo třeba ze slin. Pak přišla srovnávací studie se vzorky PCR, aby bylo jasné, jaká je přesnost biosenzoru. A ukázalo se, že stoprocentní.

„V podstatě všechny vzorky, které byly negativní z hlediska PCR, tak byly negativní z měření naším biosensorem. Stejně tak to dopadlo pro ty pozitivní,“ vysvětluje Lísalová.

Jinými slovy, tým Fyzikálního ústavu Akademie věd vyvinul testovací metodu, která je rychlá a jednoduchá jako orientační antigenní testy, ale zároveň stejně přesná jako několikahodinová metoda PCR. Stačí jen pár minut a můžete téměř stoprocentně říct, jestli má člověk covid.

„Nicméně čeká nás ještě série vzorků z ústní dutiny, ze slin. Dosavadní výsledky byly z nosohltanu. Předběžné výsledky ovšem vypadají velice optimisticky pro náš biosenzor,“ říká Lísalová.

Jako automat na kávu

Je téměř neuvěřitelné, že na jaře se zrodila pouhá myšlenka na novou metodu, a před Vánocemi už byla hotová dohoda s firmou Cardam, která testy převede do praxe.

Robotické testy na bázi biosenzoru by mohly vypadat jako automaty na kávu. „Půjde o biosenzor, který se umístí například u vchodů do průmyslových hal a dalších velkých podniků, kde se kumuluje větší množství lidí. Ovšem místo kelímku s kávou vložíte kelímek, do kterého si předtím vykloktáte ústní dutinu. Robotický systém vzorek nasaje, dopraví přímo k biočipu, kde se provede analýza, a během několika málo minut budeme znát odpověď.“

V tomto případě by nebyl nutný žádný zdravotnický personál. A to je podstatný rozdíl oproti kloktacím testům olomoucké Univerzity Palackého anebo LAMP testům Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeden mikrolitr vzorků ze slin nebo nosohltanu se přidá do zkumavky se směsí enzymů a nukleotidů a po zahřátí na 65 stupňů se zjišťuje přítomnosti viru.

„Když vezmete tu lahvičku a posvítíte si na ní LED žárovkou, přes kterou dáte malý filtr, u nejsilnějších vzorků vidíte už po dvaceti minutách, že se buď rozsvítí, nebo nerozsvítí. Potom tam vzorek necháte dalších deset minut, posvítíte, podíváte se a opět: rozsvítí, nerozsvítí. To už budete mít ty méně citlivé vzorky. A takhle můžete pokračovat až přibližně do hodiny. Pokud se nerozsvítí nic, je z našeho pohledu ten vzorek negativní,“ přibližuje profesorka Zdenka Palková z Biocevu.

Přesné a rychlé testy na koronavirus vyvíjejí také další firmy. Je tedy naděje, že i díky nim bude letošní boj s covidem jednodušší.