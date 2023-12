,Opravdu jsme makali.‘ Česká startupová firma vybavila mrakodrap v New Yorku, splnila si tak sen

Česká softwarová firma dosáhla v Americe až do oblak. Tedy obrazně řečeno. Získala totiž zakázku na vybavení newyorkského mrakodrapu One Vanderbilt registračním systémem vstupů zaměstnanců a návštěv a řešení potřeb kanceláří ve výškové budově. Od stálého zpravodaje New York 21:21 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mrakodrap One Vandrebilt stojící hned Grand Central je 4. nejvyšší budovou v New Yorku | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Mrakodrap One Vandrebilt stojící hned na Grand Central je čtvrtou nejvyšší budovou v tomto městě a denně jím projdou tisíce lidí, až už zaměstnanců nebo návštěvníků.

Tato budova potřebovala zcela nový systém turniketů a propustek a také registrace těch, kteří přicházejí a zase budovu opouštějí.

„Naše řešení se sestává ze čtyř samostatných produktů, které ale propojujeme dohromady,“ vysvětlí generální ředitel firmy Sharry Josef Šachta, která do mrakodrapu softwarový systém dodala.

Generální ředitel firmy Sharry Josef Šachta | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Jednak je to aplikace, kterou může vyžadovat budova pro interní komunikaci, sdílení věcí, a poté je to návštěvní systém pro návštěvníky, řešíme chytrý parking a nedůležitější část je mobilní access, to znamená, že umožňujeme lidem, aby do svých kanceláří vcházeli pomocí telefonů namísto plastové karty,“ popisuje Šachta.

„Jak se změnila doba, většina lidí drží při příchodu do práce v ruce mobilní telefon, protože už ve výtahu si četli zprávy nebo koukali na instagram stejně jako celou cestu do práce. Když přijedou, tak nemusí složitě hledat v kabelce plastovou kartu, což je v kancelářských budovách standart, ale mohou si otevřít telefonem, který mají v ruce. Pouze ho přiloží, nemusí dělat nic víc.“

Mířit daleko

O vybavení nějakého newyorského kancelářského komplexu vlastním registračním systémem snili zakladatelé české startupové firmy od roku 2019.

Mrakodrap One Vanderbilt má 93 pater | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Nakonec si řekli, proč nemyslet hodně vysoko, a přihlásili se do výběrového řízení na dodání takového systému pro nejnovější mrakodrap v New Yorku. A vyhráli ho.

„Jednak důležité bylo, že jsme byli schopni dokázat z Evropy, že se umíme propojit s velkými zavedenými technologiemi, které se používají jak v Evropě, tak tady. Takže jsme měli správnou referenci, která byla důležitá.“

Obdobných firem navíc na trhu nebylo mnoho. Výběrové řízení trvalo devět měsíců „Opravdu jsme makali. Devět měsíců jsme tomu dávali spoustu energie a nakonec jsme vyhráli,“ dodává Šachta.

A kam dál? „Hodně pracujeme na tom, abychom byli schopní podporovat naše klienty kdekoliv na světě. Máme klienty, kteří instalují naše řešení v Asii nebo v Austrálii.“

Mrakodrap One Vanderbilt má 93 pater. Je vysoký 397 metrů. Jak potvrdil generální ředitel společnosti Sharry Josef Šachta, jeho firma míří nejen vysoko, ale i daleko.