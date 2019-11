Novinka na české železnici. Brzdy vlaků už nebudou pískat, dráhy mění litinové čelisti za kompozitní

Známe to snad všichni. Vlak přijíždí do stanice, zastavuje a brzdy osobních vozů nebo nákladních vagónů neuvěřitelně pískají. Někteří lidé si zacpávají uši, jiní se nad hlukem jen pousmějí. Tomu by ale měl být už brzy konec. Železničáři totiž vyměňují dosavadní litinové čelisti za nové, moderní. Ty už nepískají, jsou ze speciálního nekovového materiálu a výrobce složení takzvaných kompozitních špalíků tají. Více v reportáži Radiožurnálu.

