Bezpilotní lovec. Vědci z ČVUT vytvořili stroj, který umí zachytávat drony do sítě

Cizí dron nad letištěm nebo třeba stadionem může znamenat nezodpovědného majitele toužícího po exkluzivních záběrech, ale i vážné teroristické nebezpečí. Zbavit se jej dá sestřelením ze země nebo narušením komunikace s pilotem. Obojí má ale svá rizika. Padající dron může ohrozit lidi. A ne vždy je stroj řízený na dálku. Výzkumníci z ČVUT ale mají řešení. Vyvinuli lovce dronů. Po sérii prototypů teď poprvé představili hotovou helikoptéru. Brno 8:23 31. května 2019 Nový dron, který vyvinuli výzkumníci z ČVUT | Zdroj: FEL ČVUT

„Právě rozbalujeme náš exponát, což je produkční prototyp našeho dronu pro odchyt jiných dronů, které nemají létat nad pozemky, které máme chránit,“ představuje Radiožurnálu dron na veletrhu IDET, kde má přístroj svou premiéru, Tomáš Báča.

Ten se na vývoji softwaru, který dron řídí, podílí: „Nejtěžší je, že je to zcela nový problém. Většina dnešních dronů není programována, aby sledovaly jiné malé pohybující se objekty. Když už dnešní drony umí sledovat, tak typicky umí sledovat třeba člověka, který chodí po zemi. A velmi těžké je zařídit, abychom byli schopni sledovat ten druhý dron a připravit se například v našem případě na vystřelení sítě, která má ten druhý dron odchytit.“

Stroj vypadá jako černá helikoptéra s osmi karbonovými rameny zakončenými ohebnými vrtulemi. Celý dron má průměr přibližně jeden a půl metru. Osmirotorová helikoptéra je schopná přežít i poškození některého z motorů. Ty jsou přizpůsobeny tomu, aby mohly pracovat i v náročných podmínkách, jsou odolné proti vodě a prachu. Tělo uprostřed chrání elektroniku i síť.

„Naše helikoptéra se přiblíží k cíli, vystřelí síť, chytí cíl do sítě, cíl zůstane vyset v podvěsu na lanku na helikoptéře, takže nikoho nezraní, nespadne tam, kam nemá – na jedoucí auta nebo kamkoliv -, což je velká výhoda toho našeho systému oproti ostatním řešením. A dokáže se i bezpečně buď vrátit na svoji základnu, anebo odletí do bezpečné vzdálenosti a přistane v místě, kde nikdo není, a ta helikoptéra může být potom podrobena testování, jestli zde není bomba a podobně,“ vyzdvihuje přednosti lovce dronů Martin Saska.

Název Eagle.One získala helikoptéra jako poctu ptačím kolegům, které některá letiště k odchytu nepřátelských dronů skutečně používají. „Sokolové, kteří jsou na to většinou používáni, jsou vybaveni speciálním brněním, aby se nezranili o vrtulky helikoptér. A pro ně je v celku překvapivě jednoduché cizí helikoptéru opravdu zachytit do svých pařátů. Jenže podle našeho názoru jsme v 21. století a využívat ptáky pro něco, na co už technologie existuj, je krok zpátky,“ dodal Saska.

O nasazení helikoptéry teď ČVUT jedná s pražským letištěm nebo s vězeňskou službou. Ta by ráda v budoucnu zabránila, aby drony přinášeli vězňům mobilní telefony nebo třeba zbraně.

Do myšlenky se zapojuje také Vojenský technický ústav, který pracuje na vlastním řešení. „Antidronová ochrana je tématem, které se musí řešit, protože zneužívání dronů je fenoménem dnešní doby,“ uvádí ředitel Jiří Protiva.

Chybí legislativa

Antidronová ochrana ale naráží na legislativní překážky, protože současné zákony pokulhávají za technických pokrokem.

„My jako VTÚ se snažíme i prostřednictvím spolupráce s Řízením letového provozu, s Úřadem civilního letectví posunout problematiku dopředu a snažíme se i na bázi parlamentních diskusí řešit legislativu, aby složky, které mají chránit nějaká zájmová území, taková řešení mohly využívat,“ dodal Protiva.

Mezitím mají o ochranu před cizími drony zájem například soukromé osoby disponující velkým měním. Helikoptéru výzkumníků z ČVUT poptával například zájemce z Kolumbie, kterého ale odmítli.

Etické hranice mají on i jeho kolegové podle Martina Sasky pevně dané: „Dostali jsme nabídky na možnost nahrazení vystřelovacího systému zbraní. Jsme tady na vojenském veletrhu, i české firmy nás oslovily, že pokud jsme schopní zasáhnout letící cíl sítí, tak bychom ho asi byli schopni zasáhnout i jinou zbraní. A do toho nikdy jako ČVUT nepůjdeme.“ Eagle.one aktuálně prochází certifikací a v nejbližších dnech by ji měl obdržet.