Muskova firma otestovala nové mozkové implantáty. Mohly by pomoct při léčbě ochrnutých lidí

Firma amerického vizionáře Elona Muska otestovala na prasatech nový výkonný čip. Vědci voperovali bezdrátové zařízení o velikosti mince do lebek zvířat a sledovali jejich nervovou aktivitu. Americký vizionář doufá, že by zařízení mohlo pomoct například při léčbě ochrnutých lidí. Washington 13:13 29. srpna 2020

Jak popsal přímo Elon Musk, čipy v hlavě prasete zaznamenávaly nervová propojení. Pokaždé, když se zvíře něčeho dotklo rypákem, tak vyslalo nervové signály, které pak čip s tisícovkami elektrod zaznamenával.

Americký vizionář by chtěl čipy otestovat i na lidech. Doufá, že by mohly pomoct například ochrnutým nebo při léčbě demence, deprese a nespavosti. V budoucnu by ale podle Muska zařízení mohlo umět ještě víc:

„Mohli byste si nahrát a vybavit své myšlenky. Mohly byste si je taky znovu stáhnout do svého těla nebo do robota.“

Čipy vyvíjí Muskův startup Neuralink. Miliardářovy společnosti Tesla a SpaceX ho spoluzakládaly v roce 2016.