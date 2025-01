Kingdom Come 2 bude násobně větší než první díl. Novinkou jsou kuše a palné zbraně, říká ředitel studia

Pokračování historické počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, vyvíjené českým videoherním studiem Warhorse, bude v některých ohledech podstatně větší než první díl. Hra bude komplexnější a realističtější a bude se prakticky odehrávat ve třech různých lokacích, řekl ředitel studia Warhorse Martin Frývaldský. Pokračování Kingdom Come: Deliverance vyjde 4. února. Praha 10:40 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stejně jako v prvním díle se bude i Kingdom Come: Deliverance 2 odehrávat na začátku 15. století a na minulý díl bude příběhově navazovat.

Ústřední postavou příběhu tak opět bude syn kováře Jindřich ze Skalice, který se dostal do veletoče předhusitských událostí v Zemích Koruny české v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči budou v pokračování znovu objevovat středověkou krajinu, tentokrát v Českém ráji a v Kutné hoře a v jejím okolí.

Novinkou bude krom jiného například možnost využívat v boji kuše nebo první palné zbraně. Nehratelné postavy ve hře podle Frývaldského také mnohem více reagují na okolí i na samotnou postavu Jindřicha.

Upozorňují ho například na to, že je zašpiněný, nebo ho okřikují, pokud si hvízdáním přivolává koně. Realističtější je například také počasí, které mimo jiné napodobuje meteorologické podmínky jako třeba skutečné typy srážkových mraků.

‚Více obsahu než jsme věřili‘

„Nakonec jsme do hry dostali více obsahu, než jsme původně věřili. Na začátku je vždy nějaký teoretický balík herního obsahu, ale z povahy vývoje se v určitých časových intervalech tento balíček obvykle zmenšuje,“ řekl Frývaldský.

Podle výkonného ředitele tak prakticky neexistovala oblast, kterou by při vývoji nebylo nutné měnit. Ještě větší rozlohu měla mít třeba také mapa, ale vývojáři nakonec rozhodli její rozlohu zredukovat. Důvodem bylo, aby všechna místa byla naplněna dostatečným herním obsahem, který by hráče bavil.

Herní čas druhého dílu bude okolo 90 hodin, tedy o nižší desítky hodin více než u jedničky. Pokračování by mělo hráče více lákat si ji po dohrání zahrát znovu. K tomu by podle Frývaldského mělo kromě různých přístupů jak hru hrát pomoci také další rozšíření, které by všechny měly být vydané do konce tohoto měsíce.

Za jeden z největších úspěchů Warhorse považuje, že se podařilo stabilně udržet při hraní druhého dílu 60 snímku za sekundu na konzolích Playstation 5 a Xbox Series X.

Pro ty, kdo si hru koupili v předprodeji, budou k dispozici drobná rozšíření a dodatečné mise. Další takzvané DLC chce Warhorse dodat na trh dřív, než tomu bylo u prvnímu dílu, u kterého byl poslední dodatek vydán zhruba 14 měsíců po vydání. Důvodem bylo, že jednička vyšla v roce 2018 s chybami, na jejichž opravu se Warhorse tehdy muselo primárně soustředit.

Druhý díl by podle Frývaldského měl být po vydání v mnohem lepším stavu. Tuto skutečnost potvrzují také někteří herní recenzenti, kteří kopii získali se zhruba třítýdenním předstihem. I u druhého dílu ale studio předpokládá, že bude muset minimálně v prvním měsíci opravovat některé nedostatky.